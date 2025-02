Most u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku z roku 1902 čeká oprava. Kvůli hnízdění sokola se stavba může přerušit

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Most u Dolského mlýna v Českém Švýcarsku na Děčínsku se bude opravovat. Pokud v tu dobu bude hnízdit sokol, stavba se přeruší. Hotovo bude do konce června. Náklady jsou kolem čtyř milionů korun, řekl ČTK mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.Železobetonový most přes řeku Kamenici byl postaven v roce 1902. Zajišťoval dostupnost mlýna ze směru od Jetřichovic a patří mezi nejstarší a dosud stojící funkční mosty této konstrukce v Čechách. Cílem rekonstrukce je vrátit stavbě pevnost a stabilitu, ale také původní krásu. Nejprve vznikne vedle současného mostu provizorní lávka, po které budou moci přejít pěší turisté, cyklisté a přejet vozíčkáři. Ochránci přírody budou po dobu prací sledovat, zda není obsazené nedaleké hnízdiště sokola.

Rekonstrukci by správa národního parku chtěla stihnout do konce června tak, aby táborníci mohli jako každoročně nedaleko Dolského mlýna snadno postavit svůj tábor a mohla se o prázdninách uskutečnit oblíbená akce Dny lesních řemesel.

Most je dlouhý 18 metrů, vznikl na místě staršího mostu, který zničila povodeň v roce 1897.

