Mostecká teplárna United Energy přestavěla uhelný kotel, teď spaluje štěpku

Petr 1.3.2022 07:22

"dřevní štěpku, která vzniká jako odpad při těžbě dřeva."



Když to stojí, je to strom a důležitá součást přírody, když to uřízneme, najednou je to odpad?

Při těžbě dřeva žádný odpad nevzniká, pořád je to příroda. Příroda žádný odpad nevytváří.

Odpad máme v hlavě.

Odpovědět