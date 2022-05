MPO se Svazem průmyslu vyčíslují možnou podporu podniků kvůli drahým energiím

Richard Vacek 23.5.2022 17:15

A není jednodušší odebírat levné suroviny z Ruska? Máme to "za rohem" a produktovody jsou nataženy. Je nesmysl abychom odebírali něco z druhého konce světa a levná ruská produkce končila v Číně a Indii.

Už to, kdy při současných cenách ročně zaplatíme za plyn tolik, kolik by stál další jaderný reaktor, ukazuje o jakou katastrofu (pro nás) se jedná. A my ještě plníme zásobníky za cenu o 30% vyšší, než je ta tržní.

