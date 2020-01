Murdochův syn kritizoval otcova média za popírání změn klimatu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Graeme / Flickr Syn australského mediálního magnáta Ruperta Murdocha minulý týden kritizoval otcova média za popírání klimatických změn, které podle názoru řady odborníků přispěly k nynějším ničivým lesním požárům v Austrálii. / Ilustrační foto

Syn australského mediálního magnáta Ruperta Murdocha minulý týden kritizoval otcova média za popírání klimatických změn, které podle názoru řady odborníků přispěly k nynějším ničivým lesním požárům v Austrálii. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž Murdochovi sloupkaři opakovaně označili spojování australských požárů s klimatickými změnami za "hysterické" a "hloupé". Murdochovy noviny také podle kritiků pravidelně zdůrazňují velkou roli žhářů při vzniku požárů.

V Austrálii začaly požáry loni v září. O život přišlo 28 lidí, spáleno je 2600 domů a zničeno více než deset milionů hektarů porostů. Města Sydney a Melbourne jsou zahalena hustým dýmem, který působí lidem dýchací potíže. Požáry přišly po bezprecedentní vlně sucha - podle meteorologů byl loňský rok v Austrálii nejsušší a nejteplejší v historii měření.

Svou nespokojenost se zpravodajským pokrýváním požárů vyjádřili mladší syn James Murdoch a jeho manželka Kathryn v rozhovoru s portálem The Daily Beast. Jamesův otec Rupert Murdoch sám sebe označuje za klimaskeptika, zároveň ale popírá, že by úmyslně zaměstnával popírače změn klimatu.

Rupert Murdoch působí ve vedení televizní společnosti Fox Corporation a stále hraje aktivní roli v dohledu nad stanicí Fox News. Stojí také v čele konglomerátu News Corporation, který vlastní například deníky The Wall Street Journal, New York Post nebo The Sun. Podle agentury Reuters jeho tituly představují 70 procent novin vycházejících ve velkých australských městech.

Mluvčí News Corporation odmítl vyjádření Jamese Murdocha komentovat, přičemž odkázal na úvodník v listu The Australian, který konglomerát rovněž vlastní, z 11. ledna. "Novináři listu The Australian píší o tom, jak bojovat s požáry a jak se vypořádat s dopady klimatických změn. Iniciujeme také debaty odrážející politické spory, které se v Austrálii vedou ohledně toho, jak řešit klimatické změny, aniž by utrpěla naše ekonomika," píše se v článku.

