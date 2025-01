Vláda podpořila uzákonění rodinných farem, návrh počítá s jejich evidencí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vláda dnes podpořila uzákonění rodinných zemědělských hospodářství, poslanecký návrh počítá s jejich evidencí a stanoví mimo jiné podmínky pro získání postavení takzvané rodinné farmy, konkrétní výhody ale zatím chybí. Další opatření a výhody, například osvobození nebo nižší sazby u daně z příjmů, se budou podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) řešit v následujících měsících a letech, řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Zároveň uvedl, že se jedná o první krok, kterým vláda posiluje konkurenceschopnost a udržitelnost českého venkova a také plní programové prohlášení.Výborný návrh označil za legislativní podvozek, na který lze následně postavit další opatření a výhody odpovídající potřebám rodinných zemědělských hospodářství. "Nová úprava pomůže těmto hospodářstvím získat cílenou podporu a přizpůsobit legislativu jejich specifickým potřebám,“ řekl. Podle vládních legislativců ale mohou chybějící konkrétní výhody vést k tomu, že o získání postavení bude menší zájem.

V některých státech mají rodinné farmy podle důvodové zprávy k novele například daňové výhody, jde zejména o osvobození nebo o nižší sazby u daně z příjmů, u daně z nemovitostí a případně u dědické daně. Nynější novela by pouze stanovila, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení a jeho odvozeniny v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti.

Předloha rovněž opomíjí podle vládních legislativců některá uspořádání podnikání. Na postavení rodinného zemědělského hospodářství by podle nich nedosáhla například farma, v níž je zemědělským podnikatelem jen jeden člen rodiny a ostatní členové jsou jeho zaměstnanci nebo se na hospodaření podílí bez formálního vztahu.

V návrhu je rodinné zemědělské hospodářství definováno jako podnik řízený členy jedné rodiny, kteří vlastní, provozují a spravují zemědělské činnosti na maximální výměře 1000 hektarů. Součástí legislativy je také vytvoření veřejné a neveřejné evidence těchto hospodářství, kterou povede Státní zemědělský intervenční fond. Fond by zároveň měl udělovat postavení rodinným farmám, evidenci by vedlo ministerstvo zemědělství (MZe). Předloha upravuje také třeba zánik a zrušení postavení a související výmaz z evidence.

Vytvoření definice rodinných farem dříve podpořila například Asociace soukromého zemědělství, podle které sníží administrativní zátěž pro rodinné farmy a ulehčí převod závazků mezi rodinnými příslušníky. Výborný dnes řekl, že legislativní zakotvení bude mít také pozitivní vliv na utváření venkova a zachování tradic. Rodinné farmy jsou podle něj klíčové nejen pro produkci kvalitních potravin, ale i pro ochranu krajiny a udržitelnost venkovských komunit.

Podle odhadů MZe by se do dvou let od účinnosti mohlo zapojit zhruba 2000 zemědělských subjektů. Do budoucna by počet rodinných farem mohl i růst, v závislosti na možnostech, které by jim status přinesl.

