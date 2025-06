Muž podezřelý z lesních požárů na Bruntálsku čelí obvinění z vraždy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Sedmačtyřicetiletý muž, který podle policie letos v únoru a březnu na Bruntálsku a Olomoucku založil několik lesních požárů, je podezřelý i z vraždy, přípravy několika dalších vražd a týrání zvířat. Podle policie se pokusil otrávit deset lidí, z nichž jeden člověk zemřel, další má doživotní následky. Navíc nelegálně drží střelnou zbraň, a to opakovací kulovnici. Muž skončil ve vazbě, hrozí mu i výjimečný trest včetně doživotí. Novinářům to řekl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.O muže z Olomoucka se policie začala zajímat nejprve v souvislosti s dvacítkou požárů. Podle vyšetřování je začal zakládat v únoru v okolí Olomouce. Později se přesunul i do Moravskoslezského kraje na Bruntálsko. Ve třech vlnách jich založil dvě desítky. Využíval speciálně upravené svíčky. "Svíčky si vyráběl sám. Upravoval je tak, aby začaly hořet až hodinu a půl po jeho odchodu z místa," řekla ředitelka bruntálské policie Natálie Pastuchová Orlová.

Dodala, že to policistům výrazně komplikovalo práci. Muže se jim podařilo zadržet v dubnu. Pomohl svědek, který jej v lese zahlédl před jedním z požárů. Policisté pak našli i jeho auto. Kriminalisté žháře obvinili z poškozování cizí věci a žádali jeho vzetí do vazby. Soud ale nevyhověl.

Policisté v prověřování muže a jeho aktivit pokračovali. V minulosti už byl odsouzen za týrání zvířat a pytláctví. Měli podezření, že má na svědomí i mnohem závažnější zločiny. "Zjistili jsme, že má zálibu v týrání zvířat. Při domovní prohlídce jsme u něj našli nelegálně drženou střelnou zbraň. Podezřelý je i z jedné dokonané vraždy," řekl Kužel.

Náměstek ředitele moravskoslezské policie Martin Lichý dodal, že o závažnějších zločinech podezřelého žháře se policisté dozvěděli z jeho e-mailové komunikace. V jednom z e-mailů se svěřil, že spáchal i něco hrozného. Policisté pak zjistili, že v areálu svého bývalého zaměstnavatele v roce 2024 v touze po pomstě údajně otrávil nápoje, které na pracovišti nastražil. Napili se jeho dva kolegové. "Jeden zemřel, druhý má závažné následky. Pak se zaměřil na bezdomovce, v místech, kde se pohybovali, nastražil otrávené nápoje. Těch bylo celkem osm," uvedl Lichý.

Policisté nyní nemají informaci, že by se otrávených nápojů napil někdo další. Zajistili lahve a rozbory prokázaly, že každá z nich mohla zabíjet. Podle policistů muž nyní s kriminalisty spolupracuje a řadu věcí přiznal.

Požáry zakládal proto, že si chtěl ověřit, zda je možné v tuzemských podmínkách založit tak rozsáhlé požáry jako v USA. V práci kolegy otrávil z pomsty, protože se blížilo jeho propuštění. Na bezdomovce se zaměřil hlavně proto, že nepracují. Lichý dodal, že jde o vysoce inteligentního člověka. Studoval kybernetiku na vysoké škole. Později pracoval v technických profesích. Má rodinu, se kterou ale nežije.

