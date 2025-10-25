Jihočeská policie přistihla od července 45 lidí, kteří nelegálně těžili vltavíny
V Jihočeském kraji je řada míst, kde se vltavíny ve větší míře vyskytují. Jde například o okolí Besednice na Českokrumlovsku nebo Netolic na Prachaticku. Vltavíny se často nacházejí až několik metrů pod zemí a lidé, kteří kameny hledají, ničí i cizí pozemky. Pokud kopou v lese, mohou ohrozit stabilitu stromů.
Za kopání vltavínů hrozí ve správním řízením pokuty ve výši tisíce korun. Pokud policisté přistihnou někoho při opakovaném těžení vltavínů, může kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí skončit až na dva roky ve vězení. Lidé navíc při těžbě často riskují, když hloubí nezajištěné štoly, které je pak mohou zasypat. Není výjimkou, že štola dosahuje hloubky několika metrů.
Vltavín je hornina, která vzniká dopadem mimozemského tělesa na Zemi. Patří do skupiny tektitů a název má podle toho, že se nachází především v blízkosti řeky Vltavy v Jihočeském kraji.
