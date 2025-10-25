https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jihoceska-policie-pristihla-od-cervence-45-lidi-kteri-nelegalne-tezili-vltaviny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Jihočeská policie přistihla od července 45 lidí, kteří nelegálně těžili vltavíny

25.10.2025 17:33 (ČTK)
Vltavín
Vltavín
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Craig Elliott / Flickr.com
Jihočeská policie přistihla za tři a půl měsíce 45 lidí, kteří nelegálně těžili drahé kameny vltavíny. Většinou jim uložila pokutu, která v součtu tvoří částku 600 000 korun. Jeden přistižený musel zaplatit 91 000 korun. ČTK to řekla mluvčí jihočeské policie Lenka Holická.
 
"Že tito lidé narušují půdní kryt a škodí majitelům luk, lesů a polí je věc jedna, druhá pak, že do hlubokých jam může někdo spadnout, zranit se a pomoci se v odlehlých částech těžko dovolá. Kopání vltavínů je nelegální," uvedla.

V Jihočeském kraji je řada míst, kde se vltavíny ve větší míře vyskytují. Jde například o okolí Besednice na Českokrumlovsku nebo Netolic na Prachaticku. Vltavíny se často nacházejí až několik metrů pod zemí a lidé, kteří kameny hledají, ničí i cizí pozemky. Pokud kopou v lese, mohou ohrozit stabilitu stromů.

Za kopání vltavínů hrozí ve správním řízením pokuty ve výši tisíce korun. Pokud policisté přistihnou někoho při opakovaném těžení vltavínů, může kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí skončit až na dva roky ve vězení. Lidé navíc při těžbě často riskují, když hloubí nezajištěné štoly, které je pak mohou zasypat. Není výjimkou, že štola dosahuje hloubky několika metrů.

Vltavín je hornina, která vzniká dopadem mimozemského tělesa na Zemi. Patří do skupiny tektitů a název má podle toho, že se nachází především v blízkosti řeky Vltavy v Jihočeském kraji.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

