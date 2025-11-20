Veterináři s policisty odebrali problematické chovatelce z Tachovska 57 zvířat
20.11.2025 13:35 | STARÉ SEDLIŠTĚ (ČTK)
Krajští veterináři na místě vyhlásili návrh na předběžnou náhradní péči. "Město Tachov na něj okamžitě zareagovalo a zajistilo odvoz zvířat do několika lokálních útulků, které jim zajistí důstojnou péči," uvedl mluvčí.
Žena chovala zvířata navzdory pravomocnému zákazu, který jí v roce 2020 uložilo město Tachov. Krajská veterinární správa podala po kontrole na chovatelku trestní oznámení kvůli maření úředního rozhodnutí a kvůli chovu zvířat v nevhodných podmínkách, které ohrožovaly jejich životy. "Všechny zúčastněné strany, včetně dobrovolných hasičů, nesou velké zásluhy na rychlé reakci, která vedla k záchraně týraných zvířat," dodal mluvčí SVS.
