https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-s-policisty-odebrali-problematicke-chovatelce-z-tachovska-57-zvirat
Veterináři s policisty odebrali problematické chovatelce z Tachovska 57 zvířat

20.11.2025 13:35 | STARÉ SEDLIŠTĚ (ČTK)
Ilustrační foto
Veterináři ve spolupráci s policií a tachovským městským úřadem odebrali 57 zvířat problematické chovatelce v obci Staré Sedliště na Tachovsku. Zvířata, mimo jiné psi a morčata, žila ve velmi špatných podmínkách a byla zanedbaná. V chovných prostorách navíc bylo mnoho nebezpečných předmětů, řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Veterináři kvůli tomu podali trestní oznámení.
 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj zkontrolovala chov 4. listopadu na podnět tachovského útulku a místních dobrovolných hasičů, kteří v domě chovatelky minulý víkend hasili požár. Ve zcela nevyhovujících podmínkách tam podle mluvčího žilo deset dospělých psů, 11 štěňat, 25 morčat, pět králíků, kocour, potkan, dva křečci a dvě myši.

Krajští veterináři na místě vyhlásili návrh na předběžnou náhradní péči. "Město Tachov na něj okamžitě zareagovalo a zajistilo odvoz zvířat do několika lokálních útulků, které jim zajistí důstojnou péči," uvedl mluvčí.

Žena chovala zvířata navzdory pravomocnému zákazu, který jí v roce 2020 uložilo město Tachov. Krajská veterinární správa podala po kontrole na chovatelku trestní oznámení kvůli maření úředního rozhodnutí a kvůli chovu zvířat v nevhodných podmínkách, které ohrožovaly jejich životy. "Všechny zúčastněné strany, včetně dobrovolných hasičů, nesou velké zásluhy na rychlé reakci, která vedla k záchraně týraných zvířat," dodal mluvčí SVS.

