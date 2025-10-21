https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ovce-na-stranske-skale-v-brne-napadaji-psi-je-pres-deset-usmrcenych-zvirat
Ovce na Stránské skále v Brně napadají psi, je přes deset usmrcených zvířat

21.10.2025 01:45 | BRNO (ČTK)
Stádo ovcí, které pomáhá se spásáním trávy na Stránské skále v Brně, opakovaně napadají psi. Jen letos je přes deset usmrcených zvířat. Poslední útok je z víkendu, potrhané a pokousané ovce naštěstí přežily, řekl ČTK Vilém Jurek z Českého svazu ochránců přírody ONYX. Sedmi usmrcenými ovcemi se v létě zabývala policie.
 
Stránská skála mezi brněnskou Líšní a Slatinou je národní přírodní památkou. Jde o stepní lokalitu známou především bohatým výskytem konikleců, spadá pod Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

"Majitelé nechávají psy běhat bez vodítka, psi se utrhnou a vtrhnou do ohrady. A v těch nejhorších případech je tam lidé pustí schválně," uvedl Jurek. Uvedl, že to už není nedbalost, ale bezohlednost a lidská hloupost. "Pastva je nesmírně důležitá pro péči o chráněná území, ale to, co se děje, je už opravdu za hranou. Místní pastevec je zoufalý. Především jde o bezradnost a krutost, která bere dech," uvedl Jurek.

Policie měla hned sedm usmrcených zvířat na Stránské skále nahlášeno na konci letních prázdnin. "Případem jsme se zabývali. V předchozích dnech jsme jej odložili, majitele psa se nepodařilo vypátrat," řekl ČTK mluvčí policie Bohumil Malášek. Doplnil, že škoda byla tehdy vyčíslena na 35 000 korun.

Ochránci žádají majitele psů, kteří zavítají na Stránskou skálu, aby měli své psy vždy na vodítku. Ovce mají ochránci přírody i na Kamenném vrchu v Brně, kam je ale vstup se psy zakázán. Tam podle Jurka ale zase někdo úmyslně poškozuje ohrady. "Kvůli tomu jsme museli dva dny nahánět vystrašené ovečky po Kohoutovicích a Bosonohách. Naštěstí všechny přežily, i když byly silně stresované. Lidé by se měli zamyslet nad svým chováním a tím, jaké tragédie tím způsobují. Ovce jsou také živé bytosti a za nic nemohou," uvedl Jurek.

