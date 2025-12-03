Soud potvrdil pokutu za nelegální odběr vody firmě Toma poslance Ševčíka
3.12.2025 18:18 | BRNO (ČTK)
Soud argumenty neuznal a konstatoval, že společnost jednala v rozporu se zákonem a ohrozila ochranu povrchových vod. Navíc konstatoval, že úředníci při vyměřování pokuty k argumentům společnosti přihlédli a udělili ji na spodní hranici sazby. Maximální výše je v tomto případě deset milionů korun.
Podle výroční zprávy za loňský rok ve firmě pracuje přes 100 lidí. Tržby společnosti Toma činily 442 milionů korun, zisk před zdaněním byl 80 milionů korun.
