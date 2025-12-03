https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-potvrdil-pokutu-za-nelegalni-odber-vody-firme-toma-poslance-sevcika
Soud potvrdil pokutu za nelegální odběr vody firmě Toma poslance Ševčíka

3.12.2025 18:18 | BRNO (ČTK)
Otrokovická společnost Toma, která se zabývá distribucí elektřiny, vody a provozem čistírny odpadních vod, má zaplatit 2,4 milionu korun za nelegální odběr vody z řeky Moravy. Pokutu již před třemi lety vyměřil otrokovický městský úřad, později ji potvrdil krajský úřad a nyní i Krajského soudu v Brně. Na rozsudek dnes upozornil web iDNES.cz. Předseda představenstva a zároveň poslanec Miroslav Ševčík (za SPD) uvedl, že firma pokutu platit nebude a proti rozsudku se bude patrně bránit. Je možné podat kasační stížnost.
 
Přestupek společnost spáchala od října 2019 do ledna následujícího roku, kdy odčerpala bez povolení téměř 250 000 metrů krychlových vody. Společnost skutek nerozporovala, ale u soudu namítala, že soudy nepřihlédly k polehčujícím okolnostem. Těmi mělo být to, že se jednalo o administrativní omyl, protože si firma neuvědomila, že jí skončilo povolení, a že do té doby se ničeho takového nedopustila.

Soud argumenty neuznal a konstatoval, že společnost jednala v rozporu se zákonem a ohrozila ochranu povrchových vod. Navíc konstatoval, že úředníci při vyměřování pokuty k argumentům společnosti přihlédli a udělili ji na spodní hranici sazby. Maximální výše je v tomto případě deset milionů korun.

Podle výroční zprávy za loňský rok ve firmě pracuje přes 100 lidí. Tržby společnosti Toma činily 442 milionů korun, zisk před zdaněním byl 80 milionů korun.

