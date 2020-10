Můžeme se nějak zbavit záplavy jednorázových plastových obalů? Britský startup sází na překvapivý materiál

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidstvo ročně vyprodukuje kolem 300 milionů tun plastů. Zhruba polovinu z tohoto množství tvoří plasty na jedno použití. Britský startup Notpla se snaží tuto zátěž snížit. A využívá přitom chaluhy. Informuje o tom Business Insider

Jednou z oblastí, kam se snaží Notpla proniknout, je rychlé občerstvení, kde je spotřeba jednorázového plastu opravdu enormní. Jejich sáčky na bázi chaluh jsou rozložitelné a dokonce i jedlé. Výroba spočívá v tom, že se chaluhy vysuší a namelou na prášek. Z prášku několika technologickými postupy vzniká hustá tekutina, která se znovu vysouší a vzniká tak „plastová“ hmota, z níž se dají vytvořit sáčky pro tekutiny či dochucovadla jako jsou třeba sojové omáčky či kečupy.

Notpla - We make packaging disappear from Notpla on Vimeo.

Výhodou takových obalů je, že se po vyhození rozloží za 4-6 týdnů. V porovnání s normálním plastovým obalem, kterému to trvá několik set let, jde o zanedbatelný čas. Chaluhy jsou oproti jiným alternativám klasického plastu založených například na škrobu ekologičtější – na jejich pěstování není zapotřebí žádná půda a rostou velmi rychle.

„Je to jeden ze zdrojů, kterého je opravdu hodně,“ říká spoluzakladatel společnosti Rodrigo Garcia. „Jedna z chaluh, kterou používáme, roste metr za den. Dokážete si představit něco takového? Přitom nepotřebujete žádné hnojivo. A navíc je to zdroj, který můžete používat opravdu dlouhodobě.“

Kromě této alternativy k jednorázovým sáčkům chce společnost ještě letos uvést na trh alternativu k „papírovým“ krabičkám na jídlo, které se hodně využívají u rozvážek jídla. Box bude plně rozložitelný, nebude obsahovat žádné syntetické chemikálie a bude potažen speciální vrstvou, která odolá jak vodě, tak tuku. Krabička se rozloží za 3-6 týdnů. „I kdyby byla odhozena do přírody, kompletně se rozloží, stejně jako ovoce nebo zelenina,“ říká Garcia.

Notpla k sobě přitáhla pozornost před pěti lety, když se jí podařilo vytvořit jedlé sáčky napuštěné vodou, které se ve velkém používaly jako náhrada plastových kelímků pro běžce při londýnském maratonu.

Zdroj | Notpla Osvěžení bez odpadu.

Je otázkou, jak velký dopad na plastovou krizi může tato relativně malá iniciativa mít. Zdá se totiž, že množství plastu, které domácnosti spotřebovávají, stále roste. Nedávný průzkum ukázal, že v návaznosti na pandemii koronaviru je toto číslo dokonce ještě vyšší. A většina z toho – asi 8 milionů tun ročně – skončí v oceánu.

„Před lockdownem domácnosti vyhazovaly asi 99 kusů plastů každý týden. Ale během lockdownu toto číslo vzrostlo na 128 kusů. To je nárůst o 25-30 %,“ komentuje Daniel Webb průzkum, který provedla Everyday Plastic.

Nadšenci ze startupu využívajícího chaluhy se tímto ale nenechávají odradit. „Jdeme do toho, protože chceme aspoň trochu přispět k řešení současné plastové krize. To je to, co nás všechny pohání,“ uzavírá spoluzakladatel Notpla Pierre Paslier.

