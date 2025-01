Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí láká i návštěvníky ze zahraničí

Zdroj | Správa KRNAP

Novou expozici Muzea Krkonoš ve Vrchlabí za uplynulý rok navštívilo 43 584 lidí a za celou dobu jejího fungování, tedy od listopadu 2023 celkem přes 49 580 návštěvníků. Průměrná týdenní návštěvnost byla téměř 840 lidí týdně. Zahraniční návštěvníci tvoří do 20 procent z celkového počtu. První rok provozu muzea potvrdil naději Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), že muzeum návštěvníky zaujme a bude je bavit.Vrchlabské "Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku – Muzeum Krkonoš" s interaktivní expozicí o Krkonoších se lidem otevřelo 1. listopadu 2023. Vytvoření expozice a rekonstrukce bývalého augustiniánského kláštera, v němž se muzeum nachází, přišly na více než 300 milionů korun.

"Návštěvnost nové expozice plní naše očekávání, byť její rozložení je v průběhu roku výrazně nerovnoměrné. V důsledku vlivu počasí, svátků, prázdnin a dalších faktorů je někdy návštěvnost nárazově velmi vysoká," sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle něj v souvislosti s otevřením nové expozice výrazně stoupla i návštěvnost nedalekých takzvaných Čtyř historických domků na náměstí Míru, které jsou součástí Muzea Krkonoš.

"Obvyklá průměrná roční návštěvnosti staré expozice ve Čtyřech historických domcích 8000 návštěvníků v důsledku otevření nové expozice v klášteře vyskočila na 30.000 návštěvníků ročně. Stalo se tak díky tomu, že obě expozice mají jednu společnou vstupenku," sdělil Drahný.

Návštěvnicky nejsilnějšími měsíci uplynulého roku v nové expozici Muzea Krkonoš v klášteře ve Vrchlabí byly únor, březen, červen, červenec a srpen. Podle zástupců muzea je o expozici zájem i z řad zahraničních návštěvníků. Cizinci tvoří do 20 procent z celkové návštěvnosti muzea," uvedl Drahný. Nejčastěji přicházejí Poláci, Němci, Slováci, ostatní národnosti jsou zastoupeny pouze jednotlivci.

Nová expozice muzea je téměř na 3000 metrech čtverečních v suterénu, v přízemí a v patře budovy. Návštěvníci mohou vidět i štoly historického dolu, dozví se třeba i to, jak byly Krkonoše ovlivňované lidmi a naopak nebo se seznámí s historií Krkonoš od vzniku prvních hornin po současnost. Nová expozice nahradila zastaralou, nazvanou Kámen a život a Lidé a hory, která vznikla v letech 1984 a 1995. Rekonstrukce kláštera trvala od roku 2017. Průměrná návštěvnost původní expozice v posledních letech jejího fungování byla v porovnání s návštěvností té nové výrazně nižší. "Za roky 2013 až 2017, to znamená do uzavření muzea z důvodu rekonstrukce, byl průměr 10 300 návštěvníků ročně," dodal Drahný.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí má více než 140 let dlouhou historii. Vzniklo v roce 1883 z iniciativy Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, jejich ochranu a hlubší odborné poznání. Po 2. světové válce bylo muzeum zestátněno. Od roku 1966 je pod Správu KRNAP. Předchozí expozici Kámen a život a Lidé a hory viděl přes milion návštěvníků.

