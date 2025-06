Na Sněžce a u Obří boudy jsou opět ochranné sítě, cílem je usměrnit turisty

Miloš Zahradník 11.6.2025 17:51

Pokud by ochranari takto oplotili treba okoli Staromestske radnice, vnitrek Chramu svateho vita, chramu svateho Mikulase, Karluv most - kde by taky byl jen pruchod cervenym plotem nejlepe nahore s ostnatym dratem - tak si kazdy zcela opravnene rekne, ze ti ochranci jsou uplni idioti. Co rici o krnapu v tehle souvislosti? Je pravda, ze ty site co tam davali v minulych

letech byly jeste serednejsi

