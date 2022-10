Muzeum připravilo ve vsetínském zámku výstavu o lesích na Valašsku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Muzeum regionu Valašsko připravilo ve vsetínském zámku výstavu o lesích na Valašsku. Výstava nazvaná Jak se do lesa volá nabídne sondu do lesů z pohledu různých oborů lidského vědění – od historie, přes biologii až po etnografii, sdělil ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík. Výstava potrvá do 26. února příštího roku.

Expozice přiblíží lesy jako ekosystém, ukáže také, jak je ovlivňuje člověk. "Vycházíme přitom z výsledků výzkumů našich odborných pracovníků a bohatého sbírkového fondu," uvedl kurátor Pavel Mašláň.

Ve výstavě se prolíná více témat. "Biologicko-ekologická část ukazuje přirozenou skladbu lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled zase přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny," uvedl Mašláň.

Etnografická část výstavy představuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu i využití dřeva. Zabývá se také odrazem lesa v lidové kultuře.

reklama