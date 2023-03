Mynář ulovil v Lánské oboře 11 kusů trofejní zvěře, podle NKÚ neoprávněně

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Philippe Rouzet / Flickr Mynář podle záznamů ulovil dva jeleny evropské, čtyři siky japonské, dva daňky skvrnité, dva muflony a jednoho srnce. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hradní kancléř Vratislav Mynář lovil v lánské oboře trofejní zvěř, podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) to ale bylo v rozporu s tehdejšímu pravidly. Na lovy ho totiž nezval prezident, ale tehdejší šéf Lesní správy Lány Miloš Balák. Mynář v období od října 2019 do října 2021 ulovil 11 kusů zvěře dohromady za více než čtvrt milionu korun. Vyplývá to z dosud nezveřejněného nálezu NKÚ, o kterém informují Seznam Zprávy . Server zároveň uvádí, že Mynář v oboře lovil zřejmě i dříve, tedy v letech, které NKÚ neprověřoval.

Podle zřizovací listiny je hlavní činností Lesní správy Lány zabezpečování služeb spojených s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele. Mynáře ale na lovy podle NKÚ nezval Miloš Zeman. "Bezpoplatkové lovy nebyly uskutečněny na základě pozvání prezidenta republiky ani kancléře, ale uskutečnily se na základě pozvánek ředitele Lesní správy Lány," uvedl podle Seznam Zpráv kontrolní úřad. "Účast na bezpoplatkových lovech je umožněna pouze prezidentu republiky, jeho hostům, případně ostatním ústavním činitelům," dodal.

V průběhu dvou kontrolovaných let pozval Balák na lovy Mynáře a u příležitosti odchodu do důchodu také jednoho ze zaměstnanců obory. Mynář podle záznamů ulovil dva jeleny evropské, čtyři siky japonské, dva daňky skvrnité, dva muflony a jednoho srnce. Celkem jde o zvěř za téměř 258 000 korun. "Hodnota lovu zahrnuje zpravidla hodnotu druhu zvěře, cenu loveckého doprovodu, organizační poplatek a cenu za preparaci trofejí," uvedli kontroloři.

Mynář zjištění serveru nekomentoval. "V tuto chvíli mohu sdělit pouze to, že lov i povinný odstřel v oborách honebního hospodářství Lesní správy Lány se odehrává striktně podle zákona o myslivosti a právních předpisů, upravujících nakládání s majetkem státu, což potvrdily i veškeré kontrolní mechanismy vnější i vnitřní," uvedl jeho mluvčí Vít Novák. Současný ředitel lánské správy Pavel Rus se nechce vyjadřovat do té doby, než NKÚ zveřejní svou zprávu. Balák tvrdí, že jeho kroky byly v souladu se zákonem.

Seznam Zprávy upozornily na to, že Mynář zřejmě v lánské oboře lovil zvěř i před říjnem 2019. Ve svém srubu u sjezdovky v Osvětimanech ne Uherskohradišťsku totiž dříve měl desítky vypreparovaných trofejí. U některých byly i popisky, například "Lánská obora" nebo "Lány 2018". Srub ale loni v březnu vyhořel.

Server také nedávno uvedl, že Mynář si nechal na sjezdovku přivézt z hlavního města party stan patřící Pražskému hradu. Když se o případ začali jeho reportéři zajímat, nechal kancléř přístřešek přepravit zpět do Prahy. Serveru řekl, že stan měl od Hradu řádně pronajatý na fakturu. Příslušná smlouva ale nebyla v registru zakázek zveřejněna, napsal server.

reklama