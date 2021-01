Myslivci u Mníšku ulovili jen jedno prase, plaší je asi výletníci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | vlod007 / Flickr.com V minulosti myslivci v Mníšku stříleli prasata i na louce Pivovárka uprostřed města. Měli na to výjimku ze zákona, která umožňovala odstřel černé zvěře na nehonebních pozemcích. Přemnožená divoká prasata v Mníšku chodila i do centrálních částí. Ilustrační foto

Myslivci včera u Mníšku pod Brdy u Prahy uspořádali odstřel divokých prasat. Při naháňce skolili jen jedno zvíře, což dávají do souvislosti s větším pohybem lidí v přírodě kvůli pandemii koronaviru. ČTK to řekl Vlastimil Štěpán z Mysliveckého spolku Kytín pod Brdy.

"Protože je covid a ta lokalita je blízko Prahy, tak tady každý den potkáte ne desítky, ale stovky lidí, kteří chodí po lese, venčí psy nebo tahají sáňky," uvedl Štěpán. Zvěř se tak podle něj stahuje do míst, kde tolik lidí není. "Proto byl ten výsledek, že jsme střelili jedno prase a další dvě jsme jen viděli," dodal.

Myslivci se zaměřili na oblast mezi Malou Svatou Horou a Mníškem. Podle Štěpána šlo o pravidelně pořádanou naháňku, která se koná jednou, maximálně dvakrát do roka. Další podobné akce se zatím neplánují, mohou být ale individuální odlovy.

V minulosti myslivci v Mníšku stříleli prasata i na louce Pivovárka uprostřed města. Měli na to výjimku ze zákona, která umožňovala odstřel černé zvěře na nehonebních pozemcích. Přemnožená divoká prasata v Mníšku chodila i do centrálních částí, nechávala za sebou poničené louky, pole, ploty a zahrady. Radnice iniciovala koordinované naháňky na území od Mníšku po Vltavu a od Zbraslavi za Dobříš a instalovala odchytové klece.

"V té době to bylo asi kritičtější, v současnosti se prasata samozřejmě občas objeví, ale nemyslím si, že je to ve větší míře, než je obvyklé," uvedl Štěpán. Poukázal na to, že v okolí Mníšku je hodně lesů a zvěř tam má dostatek prostoru. Kvůli většímu pohybu lidí v přírodě se podle Štěpána nyní může objevit i v některých částech města, protože tam má paradoxně větší klid. "Ale není to nic kritického, že by tady napadala prasata lidi a podobně," dodal myslivec.

