Myslivci ve Zlínském kraji začali využívat drony k ochraně mláďat při sečích

25.4.2026 19:47 | ZLÍN (ČTK)
Foto | Gunnar Creutz (Achird) / Wikimeda Commons
První myslivecké spolky ve Zlínském kraji začaly v terénu využívat drony s termovizí pořízené z krajských dotací. Pomáhají jim vyhledávat a zachraňovat mláďata ukrytá ve vysoké trávě před jarními sečemi, uvedla Alena Železníková z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů. V prvním ročníku programu přispělo hejtmanství devíti sdružením, která získala v součtu takřka 900 000 korun.
 
Peníze si rozdělily Myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice, Myslivecké sdružení Ratiboř Červené, Myslivecký spolek Zádveřice-Raková, Myslivecký spolek Háj Mysločovice, Myslivecký spolek Újezd, Myslivecký spolek Střítež nad Bečvou, Myslivecký spolek Míškovice, Myslivecký spolek Osvětimany a B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati. "S dronem máme výborné zkušenosti a používáme ho každý den – primárně k záchraně srnčat při jarních senosečích, kdy jinak dochází k jejich zbytečným úhynům. Dron nám pomůže mláďata vyhledat," řekl předseda Mysliveckého spolku Míškovice Josef Řezník.

Člověk, který dron ovládá, předá podle něj souřadnice lidem na poli. "Ti k srnčatům dojdou na centimetr přesně a mohou je vzít do bezpečí. Po sečení vracíme mláďata zpátky a srny si je zase najdou," uvedl Řezník.

Dron myslivcům slouží například také k monitoringu krajiny nebo skutečných stavů zvěře. "Od pořízení dronu si neslibuji jen zefektivnění myslivecké činnosti, ale i to, že přitáhne k přírodě a myslivosti mladší generaci," doplnil předseda spolku.

Zlínský kraj spustil nový dotační program na podporu technického vybavení pro myslivost a ochranu mláďat při sklizni porostů jetele a trav, aby snížil úhyny srnčat a další zvěře při sečích. Drony s termovizí umožňují vyhledávání ukrytých mláďat, která na jaře zůstávají nehybně ležet ve vysoké trávě a nedokážou před sekačkami uniknout. Včasné nasazení této technologie podle zástupců hejtmanství výrazně zvyšuje jejich šance na přežití a zároveň přispívá k lepšímu plánování mysliveckého hospodaření.

"Drony s termovizí jsou moderní a velmi účinný nástroj. Pomáhají chránit zvěř i zemědělské výnosy a zároveň zlepšují spolupráci mezi myslivci a zemědělci. Naším cílem je, aby bylo postupně pokryto celé území kraje a technologie byla dostupná všude tam, kde může zachraňovat životy mláďat," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).

Dotační program je zaměřený na pořízení dronů splňujících stanovené technické parametry včetně termokamery, dostatečné letové výdrže a GPS navigace. Kraj jeho zavedením reaguje na potřebu efektivní ochrany volně žijící zvěře a zároveň podporuje využívání moderních technologií v myslivecké praxi.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
