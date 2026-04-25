Myslivci ve Zlínském kraji začali využívat drony k ochraně mláďat při sečích
Člověk, který dron ovládá, předá podle něj souřadnice lidem na poli. "Ti k srnčatům dojdou na centimetr přesně a mohou je vzít do bezpečí. Po sečení vracíme mláďata zpátky a srny si je zase najdou," uvedl Řezník.
Dron myslivcům slouží například také k monitoringu krajiny nebo skutečných stavů zvěře. "Od pořízení dronu si neslibuji jen zefektivnění myslivecké činnosti, ale i to, že přitáhne k přírodě a myslivosti mladší generaci," doplnil předseda spolku.
Zlínský kraj spustil nový dotační program na podporu technického vybavení pro myslivost a ochranu mláďat při sklizni porostů jetele a trav, aby snížil úhyny srnčat a další zvěře při sečích. Drony s termovizí umožňují vyhledávání ukrytých mláďat, která na jaře zůstávají nehybně ležet ve vysoké trávě a nedokážou před sekačkami uniknout. Včasné nasazení této technologie podle zástupců hejtmanství výrazně zvyšuje jejich šance na přežití a zároveň přispívá k lepšímu plánování mysliveckého hospodaření.
"Drony s termovizí jsou moderní a velmi účinný nástroj. Pomáhají chránit zvěř i zemědělské výnosy a zároveň zlepšují spolupráci mezi myslivci a zemědělci. Naším cílem je, aby bylo postupně pokryto celé území kraje a technologie byla dostupná všude tam, kde může zachraňovat životy mláďat," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).
Dotační program je zaměřený na pořízení dronů splňujících stanovené technické parametry včetně termokamery, dostatečné letové výdrže a GPS navigace. Kraj jeho zavedením reaguje na potřebu efektivní ochrany volně žijící zvěře a zároveň podporuje využívání moderních technologií v myslivecké praxi.
