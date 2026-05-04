Obora Jelenice zůstává neprůchozí, brány sice zmizely, vznikly nové bariéry
V minulosti soudní spory s Opavskou lesní vedli zástupci Březové či Vítkova, na jejichž katastru obora leží. Starosta Březové Jan Turovský ČTK řekl, že aktuálně žádné kroky podnikat nebudou. "Není to naší prioritou," uvedl. "Další postup je v dané chvíli předmětem zvažování různých variant řešení," dodala mluvčí Vítkova Lenka Gulašiová.
Situace se nelíbí Michalu Bergovi, který před lety organizoval petici za otevření obory. "Sleduji, jak majitel firmy nechce respektovat opakovaná soudní rozhodnutí. Soudy už několikrát řekly, že firma nerespektuje skutečnost, která byla při vzniku obory dohodnuta. A to to, že zůstane pro veřejnost přístupná," řekl. Právě toto byla podmínka úřadů, když obora vznikala. Upozornil na to, že majitel vstupy omezoval postupně, až oboru, kde provozuje komerční lovy, zcela uzavřel. "S rozhodnutím soudů není schopen se smířit. Hledá další způsoby, jak je obejít. To ukazuje, že podstatu rozhodnutí nerespektuje," uvedl Berg.
Aktuálně vstupy do obory na jedné straně blokují dřevěné klády. Podle firmy je to údajně jediná zpevněná plocha v areálu, kde mohli dřevo uložit. U jiné brány byla nedávno vysazena lesní školka. Zákaz vstupu tam společnost zdůvodňuje ochranou tohoto mladého porostu.
Spor o průchod oborou vedli zástupci Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové od jara 2020. Opavská lesní tehdy oboru uzavřela na základě rozhodnutí vítkovského stavebního úřadu, který to povolil. Krajský soud ale později rozhodnutí zrušil, obora má být podle něj veřejnosti přístupná. Firma pak podala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě stížnost. Po celou dobu sporů nechávala prostor uzavřený.
Nejvyšší správní soud (NSS) ale její stížnost zamítl. Zájem veřejný je v tomto případě povýšen nad zájmem vlastníka. Verdikt později potvrdil i Ústavní soud. Podstatou sporu byla především otázka, zda může orgán státní správy myslivosti vydat opatření obecné povahy, kterým veřejnosti celoročně zakáže vstup do honitby. NSS dospěl k závěru, že zákon o myslivosti takové absolutní a plošné uzavření neumožňuje.
Případné omezení vstupu do honitby nebo jejích částí v konkrétně určených obdobích musí odpovídat skutečné potřebě chránit zvěř. Potřeba takového omezení se však podle soudu v řízení neprokázala. Soud poukázal na to, že obora Jelenice, kde její provozovatelé provozují komerční lovy, byla veřejnosti přístupná nejméně dvě desítky let.
Obora je na Opavsku mezi Hradcem nad Moravicí a Vítkovem. Rozkládá se na břehu řeky Moravice. V oboře žijí daňci, mufloni, jeleni či divoká prasata. Historie obory sahá do roku 1805. Ze soudního rozhodnutí plyne, že držitelem honitby je Honební společenstvo Březová Obora, firma GroCredit vlastní nemovitosti v oboře, stejně jako Opavská lesní, která je také uživatelem honitby. Všechny firmy ovládá Jindřich Grosser.
