https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/silnicari-v-pardubickem-kraji-hledaji-reseni-jak-zabranit-stretum-aut-se-zveri
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Silničáři v Pardubickém kraji hledají řešení, jak zabránit střetům aut se zvěří

20.4.2026 11:59 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Nathalie Hausser / Flickr
Silničáři v Pardubickém kraji hledají nové způsoby, jak zabránit střetu automobilů se zvěří. V Česku uhynou kvůli srážkám stovky tisíc zvířat. Opatření na komunikacích druhé a třetí třídy by mohla úmrtnost zvěře snížit. Silnice také přetínají migrační trasy, což ilustruje loňský případ losa Emila, který kvůli silniční síti nedokázal najít vhodné teritorium. Vyplývá to z příspěvků účastníků z konference, která se konala minulý týden v Pardubicích.
 
"Zvažujeme různá opatření, která nabízejí dodavatelé a firmy, a s kolegy nyní diskutujeme, zda praxe ukazuje, že jsou tato opatření účinná, nebo ne. Pokud účinná nejsou, je zbytečné tímto směrem vynakládat úsilí," řekl ředitel Správy a údržby Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Firmy nabízejí hlavně akustické a světelné plašiče nebo pachové ohradníky. Podle odborníků ale mají sporné výsledky. "Pokud nějaký efekt existuje, bývá krátkodobý a snižuje mortalitu zhruba o 20 až 40 procent. Zvířata si navíc na trvalé podněty rychle zvykají," řekl ředitel pracoviště Vysočina Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Hlaváč.

Hlavně dálnice a hlavní silnice tvoří bariéry, které jsou pro zvířata často nepřekonatelné. Populace od sebe zůstávají oddělené. Příkladem je los evropský. V 90. letech na české území přicházely desítky losů ročně, dnes to jsou jednotlivci. "Tato zvířata jsou v podstatě odsouzena k bloudění, což dobře ilustruje loňský případ losa Emila. Podobně dopadají i další jedinci, protože migrační trasy jsou přerušené jak na polské straně, tak u nás, například dálnicí D1," řekl Hlaváč.

Dálnice by proto měly být v místech, kde zvěř migruje, oplocené a zároveň poskytovat dostatek mimoúrovňových přechodů pro zvěř, tedy pomocí ekoduktů nebo podchodů. "U nových dálnic se tato opatření již standardně uplatňují. Problémem zůstávají starší dálnice, například D1 budovaná v 70. letech, kde tyto prvky chyběly. I když se dnes v rámci modernizace doplňují nové ekodukty, stále to není dostatečné," řekl Hlaváč.

Situace je podle něj složitější u silnic nižších tříd. Tam nelze plošně instalovat oplocení ani mimoúrovňové přechody. Velmi důležitou roli hrají mosty a propustky, zejména nad vodními toky, protože zvířata je často využívají jako migrační koridory. Pokud jsou tyto stavby nevhodně řešené, zvířata jimi neprojdou a musí vstupovat na vozovku, což výrazně zvyšuje riziko střetů.

"Každý projekt je projednáván s orgány ochrany přírody, které tyto požadavky kontrolují a musí být zohledněny. V podstatě u nás není možné realizovat novou stavbu mostu, která by tyto podmínky nesplňovala," řekl Vašák.

Silničáři hodně mohou udělat i správnou údržbou zeleně u silnic. Vysoká vegetace u krajnice brání ve výhledu zvěři i řidičům. Podle Hlaváče na silnicích ročně uhyne půl milionu zajíců, 50 000 až 60 000 srnek nebo 300 až 500 vyder. Vydry se snadno nerozmnožují a roční úhyn při srážce s autem znamená úbytek deset procent populace.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
myslivec Foto: Ondřej Šálek Flickr Myslivecká stráž by mohla přijít o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Veterináři v Karlovarském kraji odhalili parazita svalovce u divočáka z Maďarska Prase divoké Foto: KACHALKIN OLEG Shutterstock Příbram chce zakročit proti přemnožené černé zvěři, instaluje odchytové klece

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist