Silničáři v Pardubickém kraji hledají řešení, jak zabránit střetům aut se zvěří
Firmy nabízejí hlavně akustické a světelné plašiče nebo pachové ohradníky. Podle odborníků ale mají sporné výsledky. "Pokud nějaký efekt existuje, bývá krátkodobý a snižuje mortalitu zhruba o 20 až 40 procent. Zvířata si navíc na trvalé podněty rychle zvykají," řekl ředitel pracoviště Vysočina Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Hlaváč.
Hlavně dálnice a hlavní silnice tvoří bariéry, které jsou pro zvířata často nepřekonatelné. Populace od sebe zůstávají oddělené. Příkladem je los evropský. V 90. letech na české území přicházely desítky losů ročně, dnes to jsou jednotlivci. "Tato zvířata jsou v podstatě odsouzena k bloudění, což dobře ilustruje loňský případ losa Emila. Podobně dopadají i další jedinci, protože migrační trasy jsou přerušené jak na polské straně, tak u nás, například dálnicí D1," řekl Hlaváč.
Dálnice by proto měly být v místech, kde zvěř migruje, oplocené a zároveň poskytovat dostatek mimoúrovňových přechodů pro zvěř, tedy pomocí ekoduktů nebo podchodů. "U nových dálnic se tato opatření již standardně uplatňují. Problémem zůstávají starší dálnice, například D1 budovaná v 70. letech, kde tyto prvky chyběly. I když se dnes v rámci modernizace doplňují nové ekodukty, stále to není dostatečné," řekl Hlaváč.
Situace je podle něj složitější u silnic nižších tříd. Tam nelze plošně instalovat oplocení ani mimoúrovňové přechody. Velmi důležitou roli hrají mosty a propustky, zejména nad vodními toky, protože zvířata je často využívají jako migrační koridory. Pokud jsou tyto stavby nevhodně řešené, zvířata jimi neprojdou a musí vstupovat na vozovku, což výrazně zvyšuje riziko střetů.
"Každý projekt je projednáván s orgány ochrany přírody, které tyto požadavky kontrolují a musí být zohledněny. V podstatě u nás není možné realizovat novou stavbu mostu, která by tyto podmínky nesplňovala," řekl Vašák.
Silničáři hodně mohou udělat i správnou údržbou zeleně u silnic. Vysoká vegetace u krajnice brání ve výhledu zvěři i řidičům. Podle Hlaváče na silnicích ročně uhyne půl milionu zajíců, 50 000 až 60 000 srnek nebo 300 až 500 vyder. Vydry se snadno nerozmnožují a roční úhyn při srážce s autem znamená úbytek deset procent populace.
