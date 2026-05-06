Magistrát povolil myslivcům lov divokých prasat v další části Prahy 5
Pokud se prasata pohybují přímo v obydlené oblasti, myslivci na ně střílet nemohou. Obvykle se je snaží odlákat na místo, kde je odstřel bezpečný, nebo mohou lovit do nachystaných pastí.
Problém s divokými prasaty má Praha 5 od minulého roku. Zvířata se nebojí přijít k rodinným domům nebo mezi panelové domy. Nejhorší je situace na Barrandově, v Košířích a Jinonicích. "Situace byla naprosto neúnosná. Proto jsem už loni začal jednat s myslivci. Dohodli jsme se na finanční odměně, věci se konečně začaly hýbat," uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).
Smlouvy o spolupráci uzavřela Praha 5 s Mysliveckým spolkem Zličín a Mysliveckým sdružením Řeporyje. Odměna je spolkům vyplácena jednou měsíčně, vždy po předložení seznamu ulovených kusů, myslivecké plomby z uloveného zvířete, fotografie uloveného kusu a kopie vyšetření na parazita trichinellu.
K přivábení divočáků do obydlených oblastí stačí podle myslivců například hromada posekané trávy vyvezená do křoví. Pokud lidé na svém pozemku kompostují, měl by být kompost uzavřený ze všech stran. Prasata mohou nalákat také zbytky vyhozených potravin.
V roce 2017 se divoká prasata přemnožila na východním okraji Prahy. Ničila zeleň i v okolí zástavby, několikrát napadla venčené psy. Město tehdy přijalo několik opatření, jejichž cílem bylo nalákat zvířata do lesů. Zavedlo zákaz krmení v okolí zástavby a nařídilo prořezávání zarostlých pozemků. Myslivci se zaměřili primárně na odstřel bachyní, které mají ročně pět či šest mláďat.
