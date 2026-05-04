Dobrovolníci s drony v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat před sekačkami

4.5.2026 08:55 (ČTK)
Foto | Gunnar Creutz (Achird) / Wikimeda Commons
Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. ČTK to řekl zakládající člen spolku S.O.S.-Srnčata ohrožená sekačkami Brněnsko Daniel Tománek.
 
Srnčata při sečení často hynou proto, že jejich vrozené chování jim při hrozbě velí přikrčit se k zemi, zůstat nehybná a nevydat zvuk. V přírodě je to účinná obrana, predátor si jich nevšimne. Při senoseči se ale tato strategie mění v past. Moderní technika postupuje rychle, zabírá široký pás trávy a z kabiny traktoru není možné zahlédnout mládě ukryté jen několik centimetrů pod porostem. Dobrovolníci se tato srnčata snaží aktivně vyhledávat.

Spolek funguje od sezony 2024, má tři členy. K výjezdům na louky má k dispozici desítku pilotů dronů a zhruba 60 dobrovolníků. Funguje to tak, že zemědělci musí ze zákona myslivcům sečení nahlásit 48 hodin předem. Ti pak mají zabránit tomu, aby zvířata nepřišla k újmě. Spolek kontaktují buď myslivci nebo přímo zemědělci. "Jen za loňský rok jsme takto měli asi 60 dní, kdy se mláďata vyhledávala, převážně v květnu a červnu. Byly i týdny, kdy jsme jeli na louky téměř každý den" uvedl Tománek.

Tým dobrovolníků přijíždí na louku před sečením brzy ráno. Pilot vypustí dron s termokamerou a z výšky hledá teplé body odpovídající srnčatům. Jakmile pilot mládě najde, navede k němu skupinu tří až pěti dobrovolníků. Ti srnče nejprve "obklíčí", tedy opatrně obejdou. Následně ho vloží do bedny či přepravky a přenesou mimo louku na bezpečné místo ve stínu. Tam zůstane po dobu sečení chráněné před sluncem i predátory. Po posečení louky ho myslivci nebo dobrovolníci vypustí. Mládě se pak ozve pískáním a matka si ho najde.

Dobrovolníků by spolek přivítal více, mohou se mu přihlásit. Drony má spolek zatím dva, na výjezdech má občas k dispozici i drony dobrovolníků. Třetí dron by ale brzy mohl přibýt, spolek na jeho pořízení vypsal sbírku. Přispět lze přes portál Donio.cz nebo na transparentní účet spolku.

