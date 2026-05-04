Dobrovolníci s drony v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat před sekačkami
Spolek funguje od sezony 2024, má tři členy. K výjezdům na louky má k dispozici desítku pilotů dronů a zhruba 60 dobrovolníků. Funguje to tak, že zemědělci musí ze zákona myslivcům sečení nahlásit 48 hodin předem. Ti pak mají zabránit tomu, aby zvířata nepřišla k újmě. Spolek kontaktují buď myslivci nebo přímo zemědělci. "Jen za loňský rok jsme takto měli asi 60 dní, kdy se mláďata vyhledávala, převážně v květnu a červnu. Byly i týdny, kdy jsme jeli na louky téměř každý den" uvedl Tománek.
Tým dobrovolníků přijíždí na louku před sečením brzy ráno. Pilot vypustí dron s termokamerou a z výšky hledá teplé body odpovídající srnčatům. Jakmile pilot mládě najde, navede k němu skupinu tří až pěti dobrovolníků. Ti srnče nejprve "obklíčí", tedy opatrně obejdou. Následně ho vloží do bedny či přepravky a přenesou mimo louku na bezpečné místo ve stínu. Tam zůstane po dobu sečení chráněné před sluncem i predátory. Po posečení louky ho myslivci nebo dobrovolníci vypustí. Mládě se pak ozve pískáním a matka si ho najde.
Dobrovolníků by spolek přivítal více, mohou se mu přihlásit. Drony má spolek zatím dva, na výjezdech má občas k dispozici i drony dobrovolníků. Třetí dron by ale brzy mohl přibýt, spolek na jeho pořízení vypsal sbírku. Přispět lze přes portál Donio.cz nebo na transparentní účet spolku.
