zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
MZe: Situace u Hustopečí není taková, aby byl spuštěn program kompenzací

25.9.2025 17:10 (ČTK)
Zdroj | HZS Olomouckého kraje
Výsledky průzkumu škod po únorové havárii vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou nenasvědčují podle ministerstva zemědělství (MZe) tomu, že by bylo nutné spustit program s kompenzacemi. Resort eviduje škody či omezení související s dekontaminací území, na ty ale podle pravidel Evropské unie nemůže kompenzace poskytnout, řekl ČTK mluvčí MZe Vojtěch Bílý. Prioritou podle něj současně zůstává to, aby odpovědnost za náhradu škody nesl viník nehody.
 
"Program byl preventivně rozpracován, ale současný vývoj situace nenasvědčuje, že by rozsah nehody a povaha škod iniciovaly spuštění dotačního programu pro zemědělce. Případné škody musí být uplatňovány primárně po viníkovi nehody," uvedl Bílý.

Obavy z kontaminace zemědělských plodin a zemědělských pozemků benzenem se podle Bílého nepotvrdily, MZe má pouze informace o škodách či omezeních, které vznikly v důsledku dekontaminačních prací. Za ně ale podle pravidel EU náhradu poskytnout nemůže.

"Pokud jde o rybáře, existují možnosti dotační podpory na obnovu rybí populace... Ministerstvo nicméně neočekává velký zájem o tento dotační titul ze strany zasažených uživatelů rybářských revírů v bezprostřední blízkosti havárie. Havarijní úhyn ryb na těchto rybářských revírech nebyl zaznamenán," uvedl Bílý.

Havárie, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.

