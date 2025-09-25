MZe: Situace u Hustopečí není taková, aby byl spuštěn program kompenzací
Obavy z kontaminace zemědělských plodin a zemědělských pozemků benzenem se podle Bílého nepotvrdily, MZe má pouze informace o škodách či omezeních, které vznikly v důsledku dekontaminačních prací. Za ně ale podle pravidel EU náhradu poskytnout nemůže.
"Pokud jde o rybáře, existují možnosti dotační podpory na obnovu rybí populace... Ministerstvo nicméně neočekává velký zájem o tento dotační titul ze strany zasažených uživatelů rybářských revírů v bezprostřední blízkosti havárie. Havarijní úhyn ryb na těchto rybářských revírech nebyl zaznamenán," uvedl Bílý.
Havárie, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou. Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
reklama