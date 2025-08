MZe: Školní statky nově budou moct získat podporu na nákup moderních technologií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Z programu rozvoje venkova budou moci nově čerpat peníze i školní statky. Cílem je, aby školy mohly nakoupit moderní vybavení, které připraví mladé agronomy do zemědělské praxe. V šestém kole programu je pro zemědělské podniky připraveno sedm miliard korun, částka bude směřovat i na obnovu lesů po kalamitách, na budování bouráren masa či rekonstrukci stájí. Dotace mají zemědělcům pomoci rozšířit jejich podniky a zmodernizovat výrobu, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). V pátém kole podpory bylo připraveno 2,3 miliardy korun.Školní statky nově podle Výborného dostanou zvláštní bonus a budou moci nakoupit například moderní technologie na precizní zemědělství, aby mladí agronomové byli lépe připraveni do praxe. Cílem je, aby se studenti na školách učili s takovými technologiemi, které budou v příštích letech posouvat zemědělství dopředu a nalákat do sektoru více mladých lidí.

Zhruba tři miliardy z celkové částky budou směřovat na podporu investic, s tím, že ministerstvo bude cílit zejména na malé a střední podniky. Dalších 2,1 miliardy korun resort vyčlenil pro zpracovatele zemědělské produkce, kteří budou moct využít peníze na vybudování jatek, bouráren, mlékáren či na zpracování ovoce a zeleniny. "Jde nám o to zkracovat odbytové řetězce ve prospěch spotřebitelů, cen potravin. Tímto způsobem můžeme podpořit kvalitní a bezpečné české potraviny," řekl Výborný.

Oproti pátému kolu ministerstvo v šestém kole zvýšilo podpory pro mladé zemědělce. Zatímco v minulém kole mohli získat 714 milionů korun, v letošním podzimním kole si mohou rozdělit 1,1 miliardy korun. "Navíc jsme usnadnili administrativu, takže si bez zbytečného papírování budou moci sami určit, na co dotaci nejlépe využijí. Menším podnikům zase pomůžeme tím, že jim přidělíme bodové zvýhodnění například při žádosti o dotaci na rekonstrukci stájí nebo přechodu z klecových chovů nosnic na jiný způsob chovu," uvedl Výborný.

Investiční dotace na jeden projekt může být maximálně 25 milionů korun. Novinkou je také podpora skladů bioprodukce obilovin a olejnin, skladů semenných trav a jetelovin. Na lesní hospodářství je v podpoře vyčleněno zhruba 270 milionů korun, a to na obnovu lesů po kalamitách i na novou výsadbu.

Žádosti o dotace budou moct zemědělci podávat od 14. října do 4. listopadu letošního roku prostřednictvím Portálu farmáře. Peníze obdrží částečně z národního a částečně z evropského rozpočtu. Na investice pro zahájení činnosti mladého zemědělce přispívá ze 100 procent rozpočet EU.

reklama