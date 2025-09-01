MŽP by mělo příští rok hospodařit s 20,85 miliardami korun, rozpočet úřadu se snížil
Výdaje ministerstva by měly jít dále na ochranu přírody a krajiny, na což je vyčleněna částka 2,56 miliardy korun, ve srovnání s letoškem o 754 milionů korun méně. Další výdaje resortu směřují na ochranu klimatu a ovzduší, které jsou podle návrhu vyšší než letošní o pět miliard korun.
Podle návrhu se sníží také dotace Státnímu fondu životního prostředí, které by měly činit 1,15 miliardy korun, letos byly ve výši 6,29 miliardy korun.
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky činí podle návrhu na příští rok 15,39 miliardy korun. Jsou vyšší v porovnání s letošním rokem, kdy byly 13,96 miliardy korun.
Ministerstvo financí v neděli navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.
reklama