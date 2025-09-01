https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-by-melo-pristi-rok-hospodarit-s-20-85-mld.korun-rozpocet-uradu-se-snizil
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
MŽP by mělo příští rok hospodařit s 20,85 miliardami korun, rozpočet úřadu se snížil

1.9.2025 12:54 (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Antonín Votýpka / Wikimedia Commons
Rozpočet ministerstva životního prostředí by se měl příští rok snížit na 20,849 miliardy korun. Letos úřad hospodařil s 21,336 miliardy korun. Vyplývá to ze zveřejněného návrhu státního rozpočtu na rok 2026. Příjmy ministerstva životního prostředí mají v příštím roce dosáhnout 17 miliard korun, letos dosáhly téměř 44 miliard korun.
 
Na platy by v resortu mělo jít 1,2 miliardy korun, letos byla částka 1,3 miliardy korun. Na výzkum, vývoj a inovace je pro ministerstvo životního prostředí ze státního rozpočtu vyčleněno přes 360 milionů korun, v porovnáním s letoškem by se částka zvýšila o téměř 64 milionů.

Výdaje ministerstva by měly jít dále na ochranu přírody a krajiny, na což je vyčleněna částka 2,56 miliardy korun, ve srovnání s letoškem o 754 milionů korun méně. Další výdaje resortu směřují na ochranu klimatu a ovzduší, které jsou podle návrhu vyšší než letošní o pět miliard korun.

Podle návrhu se sníží také dotace Státnímu fondu životního prostředí, které by měly činit 1,15 miliardy korun, letos byly ve výši 6,29 miliardy korun.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky činí podle návrhu na příští rok 15,39 miliardy korun. Jsou vyšší v porovnání s letošním rokem, kdy byly 13,96 miliardy korun.

Ministerstvo financí v neděli navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
