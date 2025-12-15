Greenpeace vyvěsili transparent na budovu ministerstva životního prostředí
15.12.2025 09:54 | PRAHA (ČTK)
"Zasahujeme u budovy ministerstva životního prostředí ve Vršovicích, na kterou vylezlo několik osob za pomoci žebříků a lan. Jsme na místě a věc řešíme," napsala policie na síti X.
Policie zároveň zveřejnila krátké video, na kterém jsou vidět tři lidé, kteří se spouští ze střechy budovy ministerstva a na prosklenou fasádu rozvíjejí žlutý transparent s černým nápisem. Co je na transparentu napsáno, není z videa poznat. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina ČTK řekl, že další dva lidé jsou na střeše budovy.
