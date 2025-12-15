https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/greenpeace-vyvesili-transparent-na-budovu-ministerstva-zivotniho-prostredi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Greenpeace vyvěsili transparent na budovu ministerstva životního prostředí

15.12.2025 09:54 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 3
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Několik členů Greenpeace dnes vylezlo na budovu ministerstva životního prostředí (MŽP) a rozvinulo na ni transparent. Protestují tak proti tomu, že řízením ministerstva životního prostředí je ode dneška pověřen předseda Motoristů Petr Macinka. Uvedli to na facebooku. Na místě zasahuje policie.
 
"Dnes si MŽP má převzít popírač vědy Petr Macinka. Braňte s námi přírodu, nevzdáváme se – my všichni společně," uvedla organizace Greenpeace na svém facebookovém profilu.

"Zasahujeme u budovy ministerstva životního prostředí ve Vršovicích, na kterou vylezlo několik osob za pomoci žebříků a lan. Jsme na místě a věc řešíme," napsala policie na síti X.

Policie zároveň zveřejnila krátké video, na kterém jsou vidět tři lidé, kteří se spouští ze střechy budovy ministerstva a na prosklenou fasádu rozvíjejí žlutý transparent s černým nápisem. Co je na transparentu napsáno, není z videa poznat. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina ČTK řekl, že další dva lidé jsou na střeše budovy.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Greenpeace donesla na Hrad 35 000 podpisů, odmítá Motoristy v čele ministerstva životního prostředí Hradčanské náměstí Foto: Rudolf_Prchlik Depositphotos Stovky studentů v Praze protestovaly proti Motoristům v čele resortu životního prostředí Brno Foto: Miroslav Fedurco Flickr Demonstrací proti Motoristům v čele MŽP se v krajích účastnily desítky studentů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

15.12.2025 10:41
"Dnes si MŽP má převzít popírač vědy Petr Macinka", prohlásili popírači vědy Greenpeace...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.12.2025 11:33
NO,
tak tím rozhodně pomůžou přírodě,
čučkaři !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.12.2025 11:36
ptáci létají do teplých krajiny, Greenpeace leze na střechy.... to bude teda Jaro.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist