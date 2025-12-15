https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studenti-protestovali-proti-obsazeni-mzp-zastupcem-hnuti-motoriste-sobe
Přihlášení

Studenti protestovali proti obsazení MŽP zástupcem hnutí Motoristé sobě

15.12.2025 14:19 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Rudolf_Prchlik / Depositphotos
Několik stovek lidí, zejména studentek a studentů, protestovalo dnes odpoledne na pražském Hradčanském náměstí proti zástupcům Motoristů v čele ministerstva životního prostředí (MŽP). Sněmovna by podle nich neměla dát vládě, kde bude mít na starosti ochranu přírody zástupce tohoto hnutí, důvěru. Ekologické Greenpeace dnes ze stejných důvodů vyvěsilo na budově MŽP velký transparent.
 
Akci pořádalo hnutí Fridays for Future, které už několik let pořádá středoškolské stávky za klima, a další iniciativy. "Očekáváme, že úsilí nové vlády povede k posílení klimatické politiky, nikoliv k její destrukci," vzkázali pořadatelé v úvodním prohlášení premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

MŽP má vést dočasně předseda Motoristů a nový ministr zahraničí Petr Macinka, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek má totiž zdravotní problémy. Babiš by měl podle demonstrantů Macinku ihned odvolat a nahradit kompetentním kandidátem. "Pokud se nastupující vláda pokusí omezit ochranu klimatu či životního prostředí, jsme připraveni ve stávkách pokračovat," dodali.

Novou vládu ANO, SPD a Motoristů dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Studenti ho vyzvali, aby klimatické krizi věnoval stejnou pozornost jako bezpečnosti. "Na zdevastované planetě nemůže existovat ani skutečná bezpečnosti," zaznělo v jejich požadavcích.

Na transparentech měli protestující studenti například nápisy "Na MŽP nechceme popírače klimatické krize" nebo "Macinka je směšný odpad". Podobně zejména studenti protestovali v Praze a dalších městech i minulé úterý. Akci uspořádala iniciativa Univerzity za klima.

S kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Turkem má prezident problém. Už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek, který měl původně stát v čele resortu zahraničních věcí a poté ho Motoristé nominovali na MŽP, stane ministrem.

Turek čelí kritice za homofobní a rasistické příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Online diskuse

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

15.12.2025 17:58
Proč by se vláda měla zabývat bezcenným a vylhaným nesmyslem, jako je "klimatická politika"?
