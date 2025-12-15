Studenti protestovali proti obsazení MŽP zástupcem hnutí Motoristé sobě
MŽP má vést dočasně předseda Motoristů a nový ministr zahraničí Petr Macinka, kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek má totiž zdravotní problémy. Babiš by měl podle demonstrantů Macinku ihned odvolat a nahradit kompetentním kandidátem. "Pokud se nastupující vláda pokusí omezit ochranu klimatu či životního prostředí, jsme připraveni ve stávkách pokračovat," dodali.
Novou vládu ANO, SPD a Motoristů dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Studenti ho vyzvali, aby klimatické krizi věnoval stejnou pozornost jako bezpečnosti. "Na zdevastované planetě nemůže existovat ani skutečná bezpečnosti," zaznělo v jejich požadavcích.
Na transparentech měli protestující studenti například nápisy "Na MŽP nechceme popírače klimatické krize" nebo "Macinka je směšný odpad". Podobně zejména studenti protestovali v Praze a dalších městech i minulé úterý. Akci uspořádala iniciativa Univerzity za klima.
S kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Turkem má prezident problém. Už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek, který měl původně stát v čele resortu zahraničních věcí a poté ho Motoristé nominovali na MŽP, stane ministrem.
Turek čelí kritice za homofobní a rasistické příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
reklama