Macinka zopakoval, že by si přál kompletní vládu včetně Turka do poloviny ledna

15.12.2025 17:57 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Předseda Motoristů Petr Macinka zopakoval, že by si přál, aby vláda byla kompletní včetně Filipa Turka v čele životního prostředí 13. ledna, až bude žádat Sněmovnu o důvěru. Řekl to na dnešní tiskové konferenci na ministerstvu zahraničních věcí. Do doby obsazení místa úřad vede dočasně právě Macinka, který se zároveň stal šéfem diplomacie. Po převzetí ministerstva životního prostředí dodal, že agendu úřadu s Turkem konzultuje.
 
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Turek se ze zdravotních důvodů zatím nesešel s prezidentem Petrem Pavlem, který má zároveň problém s jeho případným působením v kabinetu. Pavel dnes jmenoval vládu ANO, SPD a Motoristů bez Turka.

"Dnes podstoupil nějaký plánovaný zákrok, nevím přesně co, nejsem lékař," řekl Macinka. "Nemám zatím žádné zprávy o tom, jak to dopadlo. Věřím tomu, že se to podařilo. Přeji mu, aby byl co nejdříve fit, protože nemám žádný zájem na tom řídit dvě poměrně velmi složitá a důležitá ministerstva," podotkl.

Je ale připraven oba resorty řídit po dobu nezbytně nutnou, pokud by nebylo z objektivních příčin možné, aby Turek ministerstvo převzal do 13. ledna. "Počítáme s tím, že se ministrem životního prostředí stane, já jsem připraven vést nějakou nezbytně nutnou dobu oba resorty, ale není to dobré dlouhodobě," uvedl. Odmítl to, že Motoristé mají jiného kandidáta než Turka.

Prezident má vůči Turkově jmenování výhrady a pokládá za málo pravděpodobné, že se ministrem stane. Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Macinka uvedl, že agendu ministerstva s Turkem konzultuje. "Filip Turek se o agendu velmi živě zajímá, ostatně byl rok a čtvrt velmi aktivním členem výboru pro životního prostředí v Evropském parlamentu, což je významný, silný a vlivný výbor," uvedl.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
