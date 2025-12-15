Macinka zopakoval, že by si přál kompletní vládu včetně Turka do poloviny ledna
"Dnes podstoupil nějaký plánovaný zákrok, nevím přesně co, nejsem lékař," řekl Macinka. "Nemám zatím žádné zprávy o tom, jak to dopadlo. Věřím tomu, že se to podařilo. Přeji mu, aby byl co nejdříve fit, protože nemám žádný zájem na tom řídit dvě poměrně velmi složitá a důležitá ministerstva," podotkl.
Je ale připraven oba resorty řídit po dobu nezbytně nutnou, pokud by nebylo z objektivních příčin možné, aby Turek ministerstvo převzal do 13. ledna. "Počítáme s tím, že se ministrem životního prostředí stane, já jsem připraven vést nějakou nezbytně nutnou dobu oba resorty, ale není to dobré dlouhodobě," uvedl. Odmítl to, že Motoristé mají jiného kandidáta než Turka.
Prezident má vůči Turkově jmenování výhrady a pokládá za málo pravděpodobné, že se ministrem stane. Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Macinka uvedl, že agendu ministerstva s Turkem konzultuje. "Filip Turek se o agendu velmi živě zajímá, ostatně byl rok a čtvrt velmi aktivním členem výboru pro životního prostředí v Evropském parlamentu, což je významný, silný a vlivný výbor," uvedl.
