MŽP: Česká strana analyzuje polské návrhy na úpravu smlouvy o Turówu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zástupci české delegace analyzují polské návrhy na úpravu smlouvy o polském hnědouhelném dolu Turów. Kdy se uskuteční telefonát ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) s polskou ministryní klimatu a životního prostředí Annou Moskwovou zatím není jasné. Moskwová včera v polské rozhlasové stanici uvedla, že pokud se česká vláda s Polskem dohodne na podmínkách smlouvy, Česko rychle stáhne žalobu, kterou poslalo k Soudnímu dvoru EU. Polská ministryně také tvrdí, že je konec sporu na dohled.Premiér Petr Fiala (ODS) po jednání vlády řekl, že je třeba mezivládní dohodu uzavřít. "Obsahem smlouvy je i to, že Česká republika žalobu skutečně stáhne. Ale to se nemůže stát bez toho, že se domluvíme na té dohodě, která obsahuje spoustu parametrů včetně ochrany do dalších let, kompenzací, dozoru Evropského soudního dvora," uvedl.

"Polská strana zaslala návrhy na dopracování, respektive úpravu smlouvy, detaily v současné době analyzujeme a v tomto duchu bude ministryně Hubáčková informovat paní ministryni Moskwovou," uvedl Charvát. "Kdy bude telefonát s polskou ministryní v tuto chvíli nevíme," dodal. K prohlášením Moskwové se tak ministerstvo ani ministryně přímo nevyjádřily. Fiala se však nedomnívá, že se výraznější posun dá udělat po telefonu. "Myslím si, že to bude vyžadovat další jednání," dodal.

Hubáčková po úterní schůzce s Moskwovou ve Varšavě uvedla, že dohoda ohledně dolu Turów uzavřena nebyla. Podrobnosti k několikahodinové diskusi o dokumentu, který má stanovit kompenzace škod, které provoz dolu způsobí na českém území, nesdělila.

Zástupci ekologické Greenpeace zopakovali, že by Česko nemělo Polsku ustupovat. Míní, že by se česká strana měla obrátit na Evropskou komisi a požádat o řízení podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. V něm by došlo k vyčíslení škod, které by Polsko muselo Česku zaplatit. "Dohodu by pak Česko mělo vyjednávat nejen s Polskem za zavřenými dveřmi, ale za účasti Evropské komise, která se Česka ve sporu o Turów několikrát zastala a která se současných jednání neúčastní na žádost Polska," uvedla za Greenpeace Nikol Krejčová. Podle organizace by se do jednání měl také zapojit ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Aktivisté dodali, že se jim připravovaná dohoda jeví jako slabá a nedostatečná pro ochranu zásob vody obyvatel v pohraničí.

Soudní dvůr EU loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit těžbu v dole Turów. To Poláci odmítají a zpochybňují i dopady na české území. Loni v září tak Varšavě Soudní dvůr EU uložil pokutu půl milionu eur denně (12,2 milionu korun), kterou však Polsko neplatí. Mluvčí unijní exekutivy oznámil, že Polsko promeškalo první lhůtu k zaplacení pokuty. Evropská komise proto nyní vyhodnotí, ze kterých fondů by pokutu v řádu desítek milionů eur Varšavě strhla. Brusel pak Varšavu uvědomí a ta bude mít deset dní na vyjádření. Poté Brusel částku strhne.

Obce v českém příhraničí několik let bojují proti rozšíření dolu Turów, obyvatelé se obávají ztráty zdrojů pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti. Důl zásobuje uhlím elektrárnu, která je v jeho blízkosti a která je na polském trhu důležitým producentem elektrické energie.

reklama