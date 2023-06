MŽP chystá novelu, která zrychlí nápravu ekologických škod i zpřísní sankce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Novela obsahuje také zpřísnění podmínek pro pojištění a výrazné zvýšení pokut.

Rychlejší nápravu škod vzniklých na životním prostředí, zpřísnění sankcí včetně pokut pro viníky ekologických havárií a tím i preventivní účinek si slibuje ministerstvo životního prostředí od chystané novely zákona o ekologické újmě. Nynější podoba zákona je nefunkční a vyžaduje úpravu, řekl v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Návrh novely zákona o ekologické újmě by měla vláda dostat na stůl do konce letošního roku, platit by v případě schválení mohl začít v polovině příštího roku.

"Je to naprosto zásadní legislativa, která je dnes nefunkční. Podle tohoto zákona (o ekologické újmě) se začalo řešit šest kauz a vypadá to, že žádná z nich nebude dořešena podle tohoto zákona. Už jenom tohle uvozuje, že tady máme 15 let zákon, který vlastně je nefunkčním zákonem," uvedl Hladík. Odborníci podle něj připravují úpravu vybraných paragrafů zákona o ekologické újmě. Materiál poté půjde do připomínkového řízení a následně bude připraven pro jednání vlády. "Myslím, že nejpozději do konce roku to prostě musíme mít po vládě a poslat do Poslanecké sněmovny," uvedl Hladík.

Novela zákona podle ministra jasně definuje, co to je ekologická újma. "Tak, aby byla prostě explicitní a nemohl z ní nikdo vyklouznout," řekl. Upravený zákon bude také přesně definovat provozovatele. "To znamená ten, kdo se řeší podle zákona o ekologické újmě a kdo se řeší podle složkových zákonů, jako je zákon o ochraně přírody, vodní zákon a lesní zákon," podotkl ministr. Díky novele budou moct orgány státní správy vydávat jasné pokyny a realizovat nápravná opatření v reálném čase. Provozovatel bude muset okamžitě provést nápravná opatření, která mu státní správa nařídí.

Novela obsahuje také zpřísnění podmínek pro pojištění a výrazné zvýšení pokut. "Třeba do vodního zákona jsme dali 50 milionů a tady si myslím, že nemůžeme jít níž," řekl Hladík. Výše pokuty by podle Hladíka měla mít hlavně preventivní účinek, aby odradila od porušování zákonů. Těsně před předložením do vlády je podle Hladíka novela vodního zákona, která zavede nové povinností, zejména kontinuální monitoring u potenciálně největších znečišťovatelů. "Zároveň také monitoring všech výustí, které jsou na našich 100.000 kilometrech řek v České republice," uvedl. Zlepšit ochranu vod má také nová vyhláška, ve které byly sníženy limity pro vypouštění kyanidů z 500 kilogramů za rok na 50 kilogramů.

Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se nedostatky legislativy naplno projevily při otravě řeky Bečvy v roce 2020. "Bylo evidentní od začátku, že kromě některých osobních pochybení došlo vlastně k tomu, že ten systém tak, jak je nastaven legislativně a následně jak je nastaven i z hlediska procesu fungování, má obrovská bílá místa na mapě, kdy prostě nejsou nastavené provazby, nejsou vyjasněny kompetence i postupy a že prostě toto se musí změnit i v rámci právě konkrétních zákonů," řekl novinářům.

