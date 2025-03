Ministerstvo dá menším farmářům na ekologickou likvidaci střech s azbestem 100 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Odstraňování azbestu ze střechy.

Ministerstvo životního prostředí nabízí menším zemědělcům dotaci na ekologickou likvidaci střešní krytiny s azbestem, k dispozici je 100 milionů korun. Eternit obsahující zdraví nebezpečný azbest byl populární v druhé polovině minulého století, protože se v zemi vyráběl a je žáruvzdorný. Jím pokryté objekty teď často dožívají a je potřeba je renovovat, uvedl ve Skleném na Žďársku ministr Petr Hladík (KDU-ČSL). Likvidace azbestu je nákladná. O dotaci na ni mohou nyní žádat zemědělci, kteří mají do 50 zaměstnanců.Peníze na dotační výzvu jsou z poplatků za ukládání odpadu, uvedl ministr. Zemědělci o ně mohou žádat do vyčerpání peněz, nejpozději pak do poloviny příštího roku. Na provedení prací budou mít tři roky.

"My to bereme jako pilotní akci, abychom zjistili poptávku, zjistili to, jakým způsobem to funguje. Do budoucna jsme otevření rozšiřování této výzvy směrem k fyzickým a k právnickým osobám," uvedl ministr. Řekl, že eternit je také třeba na chalupách, chatách či domech, zejména v horských a podhorských oblastech. "Ale my jsme v té první fázi chtěli jít především za zemědělci, protože to pokrytí zemědělských staveb je celorepublikové," uvedl.

Jeden žadatel může dostat až milion korun. Dotace může pokrýt polovinu způsobilých nákladů, což je sundání, odvoz a ekologická likvidace krytiny. Limitem je 30 000 korun na tunu azbestu. "Předpokládáme, že pokryjeme několik set objektů nebo několik set žádostí," uvedl Hladík. Omezení dotace podle velikosti podniku zdůvodnil tím, že by se jinak nabízených 100 milionů korun rychle vyčerpalo. "Proto začínáme u těch nejmenších farem," řekl.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že dotační výzva umožní malým farmám opravit střechy, které pak mohou sloužit například i pro fotovoltaické panely. Střechy zemědělských budov v ČR mají podle propočtu odborníků celkovou rozlohu skoro 40 milionů metrů čtverečních, pro fotovoltaiku by se z nich dalo využít 14,5 milionu metrů čtverečních. "To je víc než 2000 fotbalových hřišť," řekl. Dotace na fotovoltaiku je možné získat z jiných programů.

Podpora může být pro členy Asociace soukromého zemědělství ČR velkým přínosem, řekl Pavel Srna, předseda asociace na Žďársku. "Těch střech mají zemědělci opravdu hodně," uvedl. Předpokládá, že dotace bude motivem k tomu, aby krytinu s azbestem odstraňovali v souladu s legislativou. "A ne to prostě někde zakopat na své zahrádce, jako se to mnohdy dělalo dřív," podotkl. K preferenci menších farem uvedl, že velké zemědělské podniky mají lepší přístup k penězům na investice.

Farmář Jiří Kunc ze Skleného má eternit na dvou objektech. Míní, že vyšší náklady na likvidaci byly jedním z důvodů, proč farmáři nechávali krytinu dožít, protože na to neměli peníze. Zjistil, že odborné uložení tuny materiálu s azbestem stojí 6000 až 7000 korun. Jen na menším ze dvou objektů ho má asi čtyři tuny.

