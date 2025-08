MŽP: Energetické úspory veřejných budov v uhelných regionech podpoří 950 milionů korun

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Téměř jedna miliarda korun v podobě dotací podpoří energetické úspory veřejných budov a jejich provoz v uhelných regionech. Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj může využít peníze například na komplexní zateplení, výměnu zdroje vytápění, modernizaci vnitřního osvětlení nebo instalaci fotovoltaiky. Uvedlo to ministerstvo životního prostředí. Příjem žádostí začne 14. srpna 2025.Stav spotřeby energeticky náročných veřejných budov v uhelných regionech je podle ministerstva dlouhodobě nepříznivý. Téměř miliardovou investici z Operačního programu Spravedlivá transformace s evropskými dotacemi mohou využít například školy, nemocnice nebo obecní úřady. Nejvíce peněz směřuje do Ústeckého kraje, 600 milionů korun, dalších 200 milionů do Moravskoslezského a 150 milionů do Karlovarského kraje, který je svou rozlohou nejmenší.

"V nově vyhlášených výzvách klademe důraz na to, aby rekonstrukce veřejných budov byly komplexní a nezaměřovaly se jen na úspory energií," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Cílem je zároveň podpořit využití energie z obnovitelných zdrojů, zlepšit kvalitu vnitřního prostředí a přizpůsobit budovy na změnu klimatu. Proto lze peníze využít také na vnitřní osvětlení, instalaci fotovoltaických či termických solárních systémů, nebo třeba zachytávání, úpravu a rozvod srážkových či šedých vod.

Míra dotace se bude vypočítávat z takzvaných jednotkových nákladů, jejichž výše bude záviset na rozsahu renovace budovy. To znamená, že čím vyšší bude výsledná energetická úspora, tím vyšší bude dotace.

"Sledovat budeme různé parametry budovy, ale zásadní bude množství ušetřené primární energie z neobnovitelných zdrojů, kde musí být úspora alespoň 30 procent," dodal ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Dotaci nemohou čerpat novostavby.

Podporovaná opatření ve školách, školkách nebo nemocnicích se týkají nejen výroby zelené energie například ze solárních panelů nebo zateplení budov. "Dalším důležitým krokem je myslet na úsporu energií při vlastním provozu energeticky náročných technologií, například při vaření či praní. A právě proto nabídneme ve výzvách 325 milionů korun z celkové částky na modernizaci technologií ve školních jídelnách nebo prádelnách v nemocnicích a dalších zdravotnických, školských či sociálních zařízeních," popsal Hladík. Výše podpory v tomto případě může dosáhnout až 50 procent z celkových způsobilých výdajů.

Žádosti o dotace budou moci žadatelé ze tří daných krajů podávat od 14. srpna letošního roku prostřednictvím portálu IS KP21+. Dotační výzvy se uzavřou 6. ledna 2026, vyjma Ústeckého kraje, kde příjem žádostí potrvá do 30. června 2026.

