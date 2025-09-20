MŽP podpoří školní přírodní zahrady a lesní kluby 200 miliony korun
Část peněz je pro mateřské a základní školy a jejich zřizovatele. Žadatelé si mohou díky dotaci vybudovat přírodní zahrady či upravit stávající venkovní areály a školní pozemky v přírodním stylu, které budou následně sloužit dětem.
Na školní zahrady je aktuálně připraveno 110 milionů korun. Na jeden projekt přírodní zahrady ministerstvo přispěje nejvýš půl milionu korun.
"Finance poskytujeme školám a školkám na podporu vzdělávání v přírodě opakovaně a těší mě, že zájem o ně je tak velký. Za přispění našeho resortu u nás vzniklo již na 1200 areálů určených k venkovní výuce dětí," dodal Petr Hladík.
Aktuální výzva je nově určena výhradně mateřským a základním školám uvedeným v rejstříku škol. "Finančně zvýhodníme obce ze znevýhodněných regionů a zároveň vyloučíme ty subjekty, které už podporu v minulosti obdržely," řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Výzva rozlišuje dvě skupiny žadatelů. Pokud škola, školka či jejich zřizovatel spadají pod obce, které patří mezi takzvané vymezené obce s podporou státu, mohou čerpat podporu až 60 procent způsobilých výdajů a mají k dispozici 60 milionů korun. Školy z ostatních obcí získají podporu ve výši 50 procent, částka pro ně je 50 milionů korun.
Školy z vymezených obcí mohou žádosti podávat od 13. do 28. listopadu 2025, pro ostatní platí příjem od 3. do 19. prosince 2025.
Dalších 90 milionů bude směřovat lesním klubům. Podpora je zaměřena na provoz a zkvalitnění činnosti lesních klubů. "Cílíme především na zkvalitnění a stabilizaci lesních klubů a jejich plynulý přechod do školské soustavy," uvedl Hladík.
Výzva navazuje na předchozí předregistrační výzvu, která se uskutečnila v roce 2024 ve spolupráci s Asociací lesních mateřských škol. Do ní se mohly hlásit lesní kluby, které splňovaly předem nastavená provozní kritéria. O podporu se nyní mohou ucházet právě tyto registrované kluby. Žádosti o poskytnutí podpory mohou podávat v období od 22. září do 10. října 2025.
"Vzhledem k tomu, že jde především o nevládní neziskové organizace a chceme zajistit bezproblémový chod těchto subjektů, vyplatíme 40 procent prostředků automaticky zálohově, zbývající část po doložení ex-post," dodal Valdman.
