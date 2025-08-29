https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-pribyva-pozaru-skladek-odpadu-planovane-jsou-preventivni-kontroly-zarizeni
MŽP: Přibývá požárů skládek odpadů, plánované jsou preventivní kontroly zařízení

29.8.2025 12:21 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 2
Požárů skládek odpadů přibývá, proto ministerstvo životního prostředí s Českou inspekcí životního prostředí a hasiči do konce roku plánují provést 80 preventivních kontrol provozovatelů těchto zařízení. Na tiskové konferenci to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Loni hasiči vyjížděli k 499 hořícím skládkám odpadů, letos do konce července bylo výjezdů 328. Požáry skládek mají negativní dopady na ovzduší, zdraví lidí a podzemní vody.
 
Kontroly se zaměří na to, zda provozovatelé dodržují podmínky povolení a disponují dostatečnými technologickými prostředky. Důležité je také to, aby nepřekračovali kapacitu a plochu zařízení a aby dodržovali předepsané odstupové vzdálenosti.

Některé kontroly se již letos uskutečnily, konkrétně 25 z nich. U čtyř zařízení, které nakládají s odpady, zjistily příslušné orgány pochybení a podle Hladíka je s nimi vedeno správní řízení. Ve většině případů šlo o překročení povolené kapacity, nedodržení odstupových vzdáleností, nedostatek vody pro hašení, chybějící provozní řády nebo nevyhovující zabezpečení odtoku hasicí vody. Právě ta by v případě požáru mohla ohrozit podzemní i povrchové vody.

Požáry mají podle ministra nejen ekologické, ale i finanční dopady. "Nejen za shořelý odpadový materiál. Profesionální hasiči při zásazích riskují své zdraví a životy a stát nese náklady na nasazení techniky i lidí. Přitom by mnohým požárům šlo předejít dostatečnými preventivními opatřeními," uvedl.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček řekl, že ačkoliv se nárůst počtu požárů může zdát zanedbatelný, není tomu tak. Zásahy vyžadují nasazení velkých sil a prostředků. Škoda pro firmu je přitom často nižší, zatímco stát vynakládá nemalé prostředky a zároveň existuje riziko úrazu lidí. Má to i výrazné dopady na životní prostředí, zdůraznil.

"Zkušenost ukazuje, že když se státní orgány přímo zapojí do kontrol, firmy zpřísní svou disciplínu. Věříme, že se tím úroveň požární bezpečnosti zvýší," řekl Vlček.

Podle Vlčka se nejčastěji objevují problémy s nedodržením odstupových vzdáleností na volných plochách, se zhoršeným přístupem pro hasičskou techniku, chybějícími kontrolami požární bezpečnosti v objektech, nedostatkem hasicích přístrojů či nedostatkem vody pro hašení.

Rozsáhlý požár skládky volně uložených plastů byl například letos v dubnu u Rynholce na Rakovnicku, kde ho likvidovalo 250 hasičů a speciální technika hasičského záchranného útvaru. Záchranáři tehdy museli ošetřit více než deset hasičů.

Všechny komentáře (2)
JS

Jiří Svoboda

29.8.2025 13:06
Nebylo by lepší ten odpad spalovat a energeticky využívat ve spalovnách než ho nechat hořet a rozkládat na skládkách? Co pro toto MŽP vlastně udělalo?
PH

Pavel Hanzl

29.8.2025 13:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Potřebují poradit.
