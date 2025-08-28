https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mzp-pripravilo-miliardu-korun-na-cistsi-vody-v-ceskem-a-moravskem-krasu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministerstvo životního prostředí připravilo miliardu korun na čistší vody v Českém a Moravském krasu

28.8.2025 20:07 (ČTK)
Býčí skála je jeskyně nacházející se ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna, v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny.
Býčí skála je jeskyně nacházející se ve střední části CHKO Moravský kras, severně od města Brna, v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny.
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Lukáš Malý / Wikimedia Commons
Na zlepšení čištění odpadních vod v Českém a Moravském krasu zamíří miliarda korun z nové dotační výzvy připravené ministerstvem životního prostředí. Cílem je pomoci obcím a dalším provozovatelům vodohospodářské infrastruktury s výstavbou nových čistíren, kanalizace i modernizací stávajících zařízení, informoval úřad.
 
"Krasové oblasti s jedinečnými jeskyněmi a vzácnými podzemními mokřady patří k našim přírodním klenotům, přesto se ani jim nevyhýbá znečištění. Čistota vody je pro tyto ekosystémy zásadní, a proto do jejich ochrany dlouhodobě investujeme a na lepší čištění vod v těchto oblastech jsme již přispěli téměř 1,7 miliardy korun," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dodal, že i přesto je na mnoha místech kvalita čištění nedostatečná nebo není řešena vůbec. Proto podle něj ministerstvo vyhlásilo navazující výzvu, která se týká více než 60 obcí. Zhruba polovina již má čištění odpadních vod dostatečně vyřešené, v ostatních existuje pouze částečné či nevhodné řešení nebo systém čištění zcela chybí, dodal resort.

Podporu mohou čerpat obce a další veřejnoprávní provozovatelé infrastruktury uvnitř či v blízkosti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras a CHKO Český kras. Peníze lze využít na modernizaci stávajících čistíren i na vybudování oddílné kanalizace.

"V rámci první výzvy, vyhlášené v únoru, jsme podpořili devět projektů částkou zhruba 90 milionů korun. Ukazuje se, že zájem obcí i provozovatelů čistíren je velký. Proto jsme připravili navazující výzvu," doplnil Hladík.

Zatímco první výzva byla zaměřená především na projektovou přípravu, nynější se zaměřuje na samotnou realizaci. "V rámci této dotace mohou obce získat podporu až 60 procent na modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod nebo podporu ve výši až 75 procent na realizaci výstavby kanalizace a čističek odpadních vod," řekl ministr.

Vyšší podporu zdůvodňuje resort tím, že požadují přísnější limity na čištění fosforu a dusíku než nařizuje legislativa. Podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, budou požadované hodnoty odstranění fosforu 80 až 87,5 procenta a dusíku 70 až 80 procent. Tyto látky jsou hlavními příčinami eutrofizace, která může nenávratně poškodit ekosystémy v chráněných oblastech.

Krasové oblasti jsou specifické svou vysokou propustností a složitou hydrogeologií, proto znečišťující látky rychle pronikají do podzemních vod, kde jsou procesy samočištění omezené. Výzva se zaměřuje i na obce mimo chráněná území, odkud mohou znečištěné vody přitékat, dodalo ministerstvo.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Jeskyně Na Špičáku Foto: BíláVrána Wikimedia Commons Jeskyně Na Špičáku představuje odkaz Johanna Rippera, autora jejich první mapy Jeskyně Na Špičáku Foto: BíláVrána Wikimedia Commons Studenti zkoumali historii zpřístupnění Jeskyně Na Špičáku nedaleko Jeseníku Jeskyně Výpustek Foto: Jaroslav Šanda Správa jeskyní ČR Jeskyně Výpustek má novou bezbariérovou trasu pro kočárky i vozíčkáře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 31

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 5

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 33

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist