Ministerstvo životního prostředí připravilo miliardu korun na čistší vody v Českém a Moravském krasu
Dodal, že i přesto je na mnoha místech kvalita čištění nedostatečná nebo není řešena vůbec. Proto podle něj ministerstvo vyhlásilo navazující výzvu, která se týká více než 60 obcí. Zhruba polovina již má čištění odpadních vod dostatečně vyřešené, v ostatních existuje pouze částečné či nevhodné řešení nebo systém čištění zcela chybí, dodal resort.
Podporu mohou čerpat obce a další veřejnoprávní provozovatelé infrastruktury uvnitř či v blízkosti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras a CHKO Český kras. Peníze lze využít na modernizaci stávajících čistíren i na vybudování oddílné kanalizace.
"V rámci první výzvy, vyhlášené v únoru, jsme podpořili devět projektů částkou zhruba 90 milionů korun. Ukazuje se, že zájem obcí i provozovatelů čistíren je velký. Proto jsme připravili navazující výzvu," doplnil Hladík.
Zatímco první výzva byla zaměřená především na projektovou přípravu, nynější se zaměřuje na samotnou realizaci. "V rámci této dotace mohou obce získat podporu až 60 procent na modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod nebo podporu ve výši až 75 procent na realizaci výstavby kanalizace a čističek odpadních vod," řekl ministr.
Vyšší podporu zdůvodňuje resort tím, že požadují přísnější limity na čištění fosforu a dusíku než nařizuje legislativa. Podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, budou požadované hodnoty odstranění fosforu 80 až 87,5 procenta a dusíku 70 až 80 procent. Tyto látky jsou hlavními příčinami eutrofizace, která může nenávratně poškodit ekosystémy v chráněných oblastech.
Krasové oblasti jsou specifické svou vysokou propustností a složitou hydrogeologií, proto znečišťující látky rychle pronikají do podzemních vod, kde jsou procesy samočištění omezené. Výzva se zaměřuje i na obce mimo chráněná území, odkud mohou znečištěné vody přitékat, dodalo ministerstvo.
reklama