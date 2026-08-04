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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Ministerstvo v kauze haldy Heřmanice rozhodlo, že viník neexistuje

4.8.2026 19:12 | OSTRAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons
Za škodu za zavezení haldy Heřmanice v Ostravě statisíci tunami odpadu není podle ministerstva životního prostředí (MŽP) nikdo odpovědný a neexistuje oficiální viník. O rozhodnutí resortu informoval web Seznam Zprávy. Kauzu čtyři roky prošetřovali odborníci z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), letos na jaře ji převzalo ministerstvo. Ani po letech vyšetřování nebylo podle webu známo, co přesně se v haldě skrývá, inspekce si proto loni objednala sérii vrtů a následných analýz odebraných vzorků. Práce ale měl podle webu minulý měsíc zastavit šéf úřadu Pavel Straka pro jejich nadbytečnost.
 
Podle webu v kauze existovalo závažné podezření, že v haldě Heřmanice skončily nelegálně statisíce tun stavebního odpadu, čímž si mohl viník pomoci ke stamilionovým ziskům.

Halda Heřmanice podle webu už mnoho let zevnitř pomalu hoří a v jejím sousedství se nachází skládka vysoce toxických kalů. Státní podnik Diamo, který haldu spravuje, postup skrytého hoření neustále monitoruje a aby se zabránilo prohoření, nechal haldu protnout takzvanou vzdušnou oddělovací stěnou. Stěna má podle webu 440 metrů na výšku, 150 metrů na šířku a je hluboká 40 metrů.

Tento příkop posléze na státní objednávku zavezla ostravská společnost Ridera Bohemia 568 000 tun materiálu. Podle webu se mělo jednat zejména o kamennou drť z bouraných staveb. Následná kontrola z ministerstva průmyslu a obchodu nicméně našla v zasypané stěně i nezpracovaný běžný odpad ze stavebních bouraček, což označila za fatální selhání kontrolované osoby. Navíc hrozilo, že by se podzemní oheň mohl kvůli složení odpadů rozhořet do nebezpečnějších částí území. Ridera Bohemia však veškerá obvinění odmítala.

Průzkumné vrty pro inspekci životního prostředí prováděl Technický ústav požární ochrany, České vysoké učení technické v Praze a ostravská Vysoká škola báňská. Seznam Zprávy informovaly, že práce zastavil Pavel Straka, který byl do funkce nového šéfa ČIŽP jmenován v červnu.

Všem zmíněným institucím měl Straka podle webu ke konci července oznámit dopisem vypovězení smlouvy. Straka pro web uvedl, že smlouvy vypověděl jako nadbytečné, protože podle něj má úřad dostatek důkazů, že oddělovací stěna brání prohoření ke skládce toxických kalů. Ve výpovědích Straka podle Seznam Zpráv zdůvodňuje ukončení spolupráce tím, že už nepokračuje řízení, jestli si případný viník bude muset odpady z haldy odvézt. V důsledku tak podle něj odpadla i potřeba realizace výzkumné činnosti.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru. Společnost Diamo, které má na starosti zahlazování následků hornické činnosti, provozuje odval od roku 2002. Původně tam plánovala vybudovat ochranný sarkofág, který měl stát minimálně 2,3 miliardy korun a pokrýt asi 30 procent území haldy. Letos v březnu se ale zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Diama, města Ostravy či Moravskoslezského kraje dohodli, že sarkofág se stavět nebude a sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn.

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