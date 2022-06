N1: Skládka odpadu hoří v srbském městě už týden, lidem připomíná Mordor

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Neke podseća na vulkan, neke na Mordor - temerinska deponija gori već šest dana https://t.co/ZjECB6FNYj — TV N1 Beograd (@N1infoBG) May 31, 2022

Některým připomíná sopku těsně před výbuchem, pro jiné je první asociací Mordor - hrůzostrašná fiktivní země ze ságy Pán prstenů. Je to však obyčejná skládka odpadu v srbském městě Temerin, která hoří už týden od chvíle, kdy požár zachvátil téměř celý její povrch. Hustý dým se valí nejen do města, ale i do blízkého Nového Sadu, uvedla stanice N1.

Hoří roky hromaděný odpad různého původu, a to i živočišného. Čas od času se objevují plameny. V oblacích kouře se pohybuje několik kamionů, buldozer a dělníci, bez ochranného vybavení. Požářiště zasypávají štěrkem a zeminou. Na místo ale vyjeli příliš pozdě, líčí jeden z místních aktivistů.

"My všichni jsme (požár) hlásili, oni však v podstatě nereagovali. Volali jsme policii, obyvatelé chodili k nám domů, protože přímo v Temerinu a Starém Djurdjevu a v Bačském Jaraku byl hustý dým, který dusil obyvatelstvo, a všichni si mysleli, že chytilo něco blízko domů. Byla to však skládka," říká Milenko Karlica ze sdružení Ekologická iniciativa Temerin.

Z městské radnice vzkazují, že mají svázané ruce. Zaprvé kvůli špatnému počasí, a pak také kvůli nedostatku techniky. Auta údajně vyjela v sobotu, aktivisté však tvrdí, že první stroje viděli na smetišti až v pondělí.

"Hoří 3,7 hektaru skládky, do atmosféry se dostávají mimořádně nebezpečné karcinogenní částice, lidé to dýchají," říká aktivista Nemanja Obradović. Kvůli toxickému kouři byli obyvatelé okolních domů evakuováni. Ve stájích jednoho statku se udusil dobytek.

"(Úřady) měly apelovat na občany, aby nevycházeli ven, nebo, když už ven jdou, aby nosili roušku, aby zavírali okna," říká Obradović. "Když obec neměla techniku, mohla požádat podnikatele nebo jiná města, aby se situace dostala pod kontrolu," dodává.

Radnice nakonec najala místní firmu, podle místních však nemá na nebezpečnou práci hašení požáru doprovázeného jedovatými plyny potřebnou kvalifikaci.

Podnik, který má v Temerinu na starosti komunální služby, dříve uvedl, že skládka se "zapálila sama kvůli bouřce a bleskům". Aktivisté jsou však přesvědčeni, že příčina požáru je to, že se o obecní skládku nikdo dlouhodobě nestaral. Jen během loňského roku zde podle nich hořelo osmkrát.

