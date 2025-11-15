Na 1600 účastníků COP30 má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté
Podle seznamu zveřejněného sekretariátem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) na začátku konference 10. listopadu se k účasti zaregistrovalo na 56 000 lidí. Z nich ale 11.500 lidí tvoří zástupci státních a veřejných institucí a dalších 4000 novináři.
Včera v jedné z diskuzí na COP30 vystoupil šéf firmy TotalEnergies Pouyanné. Podle agentury AFP se jedná o jednoho z mála vysokých manažerů těžařských a ropných firem, kteří na konferenci přijeli. Na dotaz aktivisty ze skupiny Greenpeace uvedl, že se nepovažuje za lobbistu. "Byl jsem pozván. Přijel jsem a věřím v dialog," uvedl Pouyanné. Na další otázku, zda těžba fosilních paliv přispívá k prudším hurikánů a meteorologickým jevům nechtěl odpovědět. "Nejsem meteorolog," řekl.
Ekologičtí aktivisté kritizují dlouhodobě podle nich velký vliv fosilního průmyslu na jednání klimatických konferencí OSN. Jsou přesvědčeni, že není správné, aby o nápravě klimatických problémů rozhodovali ti, kteří je svou činností ve výrazné míře způsobili. Firmy, které jsou v této souvislosti zmiňovány, podobný postoj odmítají.
reklama