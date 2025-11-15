https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-1600-ucastniku-cop30-ma-vazby-na-fosilni-prumysl-tvrdi-aktiviste
Na 1600 účastníků COP30 má vazby na fosilní průmysl, tvrdí aktivisté

15.11.2025 17:24 (ČTK)
Foto | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / Flickr
Na 1600 účastníků klimatické konference COP30 v brazilském městě Belém má vazby na fosilní průmysl. Tvrdí to aktivisté z koalice Kick Big Polluters Out (Vyhoďte velké znečišťovatele). Podle nich firmy a organizace spojené s těžbou ropy, plynu či jiných fosilních paliv, mají na konferenci početnější zastoupení než jakákoliv jiná země vyjma hostitelské Brazílie. Včera na konferenci vyvolalo rozruch vystoupení šéfa francouzské ropné společnosti TotalEnergies Patricka Pouyanného.
 
Podle agentury AFP, která viděla celý seznam předložený aktivisty koalice, jsou jako osoby s vazbami na fosilní průmysl uváděni zástupci těžařských společností, oborových asociací, nadací, které jsou pod vlivem těžařských společností, a také třeba přepravní firma jako dánská Maersk, či zástupci automobilek, například skupiny Volkswagen. Mezi 1600 lobbisty je například i francouzská firma EDF, která vyrábí zlomek elektrické energie z uhlí.

Podle seznamu zveřejněného sekretariátem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) na začátku konference 10. listopadu se k účasti zaregistrovalo na 56 000 lidí. Z nich ale 11.500 lidí tvoří zástupci státních a veřejných institucí a dalších 4000 novináři.

Včera v jedné z diskuzí na COP30 vystoupil šéf firmy TotalEnergies Pouyanné. Podle agentury AFP se jedná o jednoho z mála vysokých manažerů těžařských a ropných firem, kteří na konferenci přijeli. Na dotaz aktivisty ze skupiny Greenpeace uvedl, že se nepovažuje za lobbistu. "Byl jsem pozván. Přijel jsem a věřím v dialog," uvedl Pouyanné. Na další otázku, zda těžba fosilních paliv přispívá k prudším hurikánů a meteorologickým jevům nechtěl odpovědět. "Nejsem meteorolog," řekl.

Ekologičtí aktivisté kritizují dlouhodobě podle nich velký vliv fosilního průmyslu na jednání klimatických konferencí OSN. Jsou přesvědčeni, že není správné, aby o nápravě klimatických problémů rozhodovali ti, kteří je svou činností ve výrazné míře způsobili. Firmy, které jsou v této souvislosti zmiňovány, podobný postoj odmítají.

