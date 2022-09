Na biofarmu Košík na Nymbursku jezdí lidé za zážitky i sýrem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na Farmě Košík v Tuchomi na Nymbursku začali stáčet první mošt, zatím z padaných jablek. Na 150 hektarech půdy se zaměstnanci farmy starají o sady, louky a pole, chovají ovce, krávy, kozy, prasata a slepice, zhruba na hektaru pěstují zeleninu, v sadech jsou ovocné stromy. K farmě náleží i malá restaurace, kde vaří z vlastních produktů, a dva menší penziony. Loni zbudovali novou sýrárnu, kde vyrábějí kravské i ovčí sýry. Další investicí letos měly být solární panely, majitelka farmy Dagmar Havlová chce alespoň částečně zmírnit dopady vysokých cen energií. Firma, která slíbila panely dodat, je ale momentálně vytížená. Náklady na šetrné hospodaření s krajinou podle Havlové nemohou malí zemědělci nikdy úplně promítnout do ceny produktů, řekla ČTK.

Farma funguje 15. rokem, před 13 lety získala status biofarmy. "V 90. letech jsem měla pár ovcí a bylo třeba se o ně postarat, začínala jsem postupně, drobnostmi, třeba zvýšenými záhony," řekla Havlová. Dnes na farmě dojí zhruba 100 koz a ovcí, dalších 100 jsou letos narozená kůzlata a jehňata, má několik krav a zhruba 50 slepic. "Na jaře dojíme tak 200 litrů mléka denně, v zimě kolem 80," doplnila. Práce na farmě s ní zastává do deseti zaměstnanců, letos i několik uprchlíků z Ukrajiny. "Penzion v nedalekém Malém Košíku jsem letos dala k dispozici třem ukrajinským rodinám, někteří z nich mi pomáhají se zeleninou a v sadech," řekla Havlová.

Sýry vyráběli na farmě několik let postaru jen z ovčího mléka, zpracování kravského mléka zvýšilo nároky. Nová sýrárna vyšla zhruba na dva miliony korun. "Technologie už jsem částečně měla, doplnili jsme boxy a chlazení," řekla Havlová. Rozšířit chce i sortiment alkoholických nápojů, k likérům a ořechovici přibude slivovice, v areálu staví k její výrobě pálenici.

Havlová momentálně buduje i třetí, menší penzion, celkem se bude moci na Košíku ubytovat zhruba 40 lidí. "Lidi se začali vracet, pár hostů je tu i přes týden, víkendy máme plné až do listopadu," řekla Havlová. Nabízí i agroturistiku, za byt a stravu lidé pracují šest hodin denně. Větší zájem je podle ní ale o zážitky. "Protáhneme je prací po celé farmě, jdou na pole, sbírají ovoce, plejí, jdou do sýrárny, vlastně si vyzkoušejí většinu prací," uvedla.

Ceny energií jsou podle Havlové tak vysoké, že je do ceny výrobků ani promítnout nemůže. "Byly by neprodejné a prodat je potřebujeme," řekla. Ekonomicky letos pro farmu neočekává dobrý rok. "Dávám do toho vlastní peníze a tak polovina se mi vrací díky dotacím," řekla.

Na farmě nabízí i prohlídky a komentované exkurze, využívají je například školy a školky. Havlová by ráda environmentální výchovu pro děti rozšířila. "Mám i prostory, bohužel chybí člověk, který by se tomu věnoval," uzavřela.

reklama