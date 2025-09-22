Na Broumovsku jsou tři vlčí smečky, počet útoků na hospodářská zvířata klesl
Zajímavostí je podle něj to, že v Javořích horách se již druhým rokem rozmnožuje třínohá vlčice. "Je to potomek zdejší smečky. O příčině ztráty končetiny nevíme. Handicap jí limituje v pohybu, ale zvíře si s tím zatím poradilo," řekl ČTK Kafka. Podle něj je pozoruhodné, že zvíře s takovýmto handicapem se může v přírodě plnohodnotně vyskytovat. Tato vlčice s vlčaty je známá z fotopastí.
Podle experta na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborného garanta projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslava Kutala třínohá vlčice ve smečce začala po upytlačení původní matky tvořit rodičovský pár. "Nevíme, zda s původním samcem nebo nebo jiným, to ukážou až výsledky genetiky," sdělil ČTK Kutal.
Jedna vlčí smečka má jádrovou oblast ve zmíněných Javořích horách, druhá smečka ve Vraních horách a třetí v polském národním parku Góry Stolowe. Vraní a Javoří hory se rozprostírají na hranici s Polskem. Odlehlé Broumovsko v severní části Královéhradeckého kraje v okrese Náchod je obklopené ze tří stran Polskem.
V Královéhradeckém kraji byl výskyt vlka obecného potvrzen již také v Krkonoších a Orlických horách. Trvalý výskyt vlků se tak v Královéhradeckém kraji potvrzuje několik let v řadě téměř v celém česko-polském pohraničí.
