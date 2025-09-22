https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-broumovsku-jsou-tri-vlci-smecky-pocet-utoku-na-hospodarska-zvirata-klesl
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na Broumovsku jsou tři vlčí smečky, počet útoků na hospodářská zvířata klesl

22.9.2025 01:35 (ČTK)
Populace vlka obecného na Broumovsku a okolí je stabilní. Ve třech smečkách tam v posledních letech žije zhruba 15 až 20 vlků. V chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko letos zaznamenali 13 útoků vlků na hospodářská zvířata, což je oproti minulých rokům výrazně méně. ČTK to řekl zoolog správy CHKO Broumovsko Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). V minulých letech se zaznamenané útoky vlků na Broumovsku pohybovaly ročně v desítkách případů.
 
Podle Kafky je nereálné stanovit přesný počet vlků, stejně tak přesný počet letošních vlčat. "Rozmnožování je letos potvrzené ze všech tří smeček, počet smeček se dlouhodobě nemění. Reprodukce pravidelně probíhá, počty zvířat oscilují kolem očekávatelného počtu, tedy pět až sedm jedinců pro každou smečku," řekl ČTK Kafka.

Zajímavostí je podle něj to, že v Javořích horách se již druhým rokem rozmnožuje třínohá vlčice. "Je to potomek zdejší smečky. O příčině ztráty končetiny nevíme. Handicap jí limituje v pohybu, ale zvíře si s tím zatím poradilo," řekl ČTK Kafka. Podle něj je pozoruhodné, že zvíře s takovýmto handicapem se může v přírodě plnohodnotně vyskytovat. Tato vlčice s vlčaty je známá z fotopastí.

Podle experta na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborného garanta projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslava Kutala třínohá vlčice ve smečce začala po upytlačení původní matky tvořit rodičovský pár. "Nevíme, zda s původním samcem nebo nebo jiným, to ukážou až výsledky genetiky," sdělil ČTK Kutal.

Jedna vlčí smečka má jádrovou oblast ve zmíněných Javořích horách, druhá smečka ve Vraních horách a třetí v polském národním parku Góry Stolowe. Vraní a Javoří hory se rozprostírají na hranici s Polskem. Odlehlé Broumovsko v severní části Královéhradeckého kraje v okrese Náchod je obklopené ze tří stran Polskem.

V Královéhradeckém kraji byl výskyt vlka obecného potvrzen již také v Krkonoších a Orlických horách. Trvalý výskyt vlků se tak v Královéhradeckém kraji potvrzuje několik let v řadě téměř v celém česko-polském pohraničí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
