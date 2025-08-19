Na Černokostelecku hořelo v lese. Hasiče k požáru navedl muž s dronem
19.8.2025 12:28 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Požár v oblasti Bulánka byl ohlášen po 20:00. K požáru hasiče přivedl muž s dronem, který si na procházce všiml kouře.
"V lese bylo pět ohnisek, byl tam horší přístup. Hasiči na dálku dopravovali vodu hadicemi," uvedla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Oznamovatel jim také pomohl s dopravou vybavení na své čtyřkolce s přívěsem. Zásah skončil před 22:30.
K tomu, jak velká plocha byla zasažena, mluvčí neměla informace. Oheň se podařilo uhasit včas. "Když hasiči přijeli na kraj lesa, ani necítili kouř, tak se dá říct, že ten člověk s dronem jim hodně pomohl. Kdyby si ohně nevšiml, tak vzhledem k tomu, jaké je sucho, mohl být ten požár větší," dodala mluvčí.
Škodu hasiči vyčíslili na 10 000 korun.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk