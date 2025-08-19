https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-cernokostelecku-horelo-v-lese-hasice-k-pozaru-navedl-muz-s-dronem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na Černokostelecku hořelo v lese. Hasiče k požáru navedl muž s dronem

19.8.2025 12:28 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
U Kostelce nad Černými lesy nedaleko Prahy hořelo v pondělí večer v lese, hasiči objevili pět ohnisek a zlikvidovali je, příčinu zjišťují. K požáru je navedl muž s dronem, který si ohně všiml na procházce.
 

Požár v oblasti Bulánka byl ohlášen po 20:00. K požáru hasiče přivedl muž s dronem, který si na procházce všiml kouře.

"V lese bylo pět ohnisek, byl tam horší přístup. Hasiči na dálku dopravovali vodu hadicemi," uvedla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Oznamovatel jim také pomohl s dopravou vybavení na své čtyřkolce s přívěsem. Zásah skončil před 22:30.

K tomu, jak velká plocha byla zasažena, mluvčí neměla informace. Oheň se podařilo uhasit včas. "Když hasiči přijeli na kraj lesa, ani necítili kouř, tak se dá říct, že ten člověk s dronem jim hodně pomohl. Kdyby si ohně nevšiml, tak vzhledem k tomu, jaké je sucho, mohl být ten požár větší," dodala mluvčí.

Škodu hasiči vyčíslili na 10 000 korun.

Online diskuse

