Na Chebsku se znovu projevil zemětřesný roj

Na Chebsku se znovu objevily slabé otřesy země. Pokračuje tak zemětřesný roj, který začal už před Vánoci. Otřesy ale zatím nejsou silné a v posledních dnech byl nejsilnější otřes v noci na čtvrtek, který měl magnitudo 2,6 stupně, řekl ČTK Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

"Jde zatím o slabší otřesy. Uvidíme, jak to bude pokračovat a co se z toho vyvine. Může to být slabá aktivita, ale také pořádný zemětřesný roj," řekl ČTK Horálek.

V posledních letech se otřesy objevovaly zejména v okolí Nového Kostela. Zemětřesný roj, který začal v prosici a nyní pokračuje, má epicentra otřesů severněji, okolo Lubů u Chebu. Leží ale stále na linii, která vede mezi Novým Kostelem a Kraslicemi.

Otřesy o síle kolem 2,5 stupně jsou na povrchu jen zřídka zaznamenatelné. V okolí Lubů u Chebu se v posledních dnech objevuje ale i mnoho slabších záchvěvů. Pro zdejší oblast jde o typický jev, napětí pod zemí se zde uvolňuje postupně, malými otřesy. Jen výjimečně pak otřesy dosahují síly, která může způsobovat škody na povrchu.

Nejsilnější otřesy za poslední desetiletí zde byly zaznamenány v roce 1985, kdy otřesy dosahovaly síly až 4,6 stupně.

