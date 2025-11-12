Na COP30 v Belému se registrovalo 56 000 delegátů, může být druhá největší
Konference COP30 se podle Carbon Brief účastní delegace ze 194 zemí, Evropské unie a několika mezinárodních organizací, například Světové banky.
Českou republiku bude v Belému příští týden zastupovat ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík.
Na klimatické konferenci OSN poprvé za 30 let chybí zástupce Spojených států. Kromě USA delegaci nevyslaly pouze Afghánistán, Barma a San Marino. Největší delegaci má v Belému domácí Brazílie (asi 3800 členů), následují ji Čína, Nigérie či Indonésie.
Spojené státy přitom patří k největším producentům skleníkových plynů a na konferencích COP mívaly v minulosti zhruba stočlennou delegaci, jednu z největších. Americký prezident Donald Trump letos v září na Valném shromáždění OSN označil změnu klimatu za největší podvod na světě a už začátkem roku krátce po nástupu do úřadu rozhodl, že Spojené státy znovu odstoupí od pařížské úmluvy OSN o změně klimatu z roku 2015. Od ní USA už odstoupily za Trumpova prvního funkčního období v Bílém domě, následující vláda prezidenta Joea Bidena se ale k dohodě opět připojila.
COP30 oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Už minulý týden se v Belému konal dvoudenní klimatický summit. Letošní klimatické konference OSN se má zúčastnit dosud největší počet delegátů virtuálně, a to přes 5000.
