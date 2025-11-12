https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-cop30-v-belemu-se-registrovalo-56.000-delegatu-muze-byt-druha-nejvetsi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na COP30 v Belému se registrovalo 56 000 delegátů, může být druhá největší

12.11.2025 11:58 | BELÉM (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ministry of Environment - Rwanda / Flickr
Na klimatickou konferenci OSN COP30 v brazilském městě Belém se zaregistrovalo na 56 000 delegátů. Pokud jich tolik skutečně dorazí, bude to druhý nejvyšší počet účastníků ve třicetileté historii těchto akcí. Informoval o tom v úterý s odvoláním na předběžné seznamy delegátů server Carbon Brief, který se specializuje na téma klimatických změn.
 
Podle serveru, registrovaného v Británii, slíbilo osobní účast na konferenci v Belému 56 118 delegátů. Dosud nejvíce účastníků - přes 80 000 - bylo na COP28 před dvěma lety v Dubaji. Server Carbon Brief ale také napsal, že na předchozí klimatické konference OSN dorazilo obvykle nejméně o 10 000 delegátů méně, než se předem zaregistrovalo.

Konference COP30 se podle Carbon Brief účastní delegace ze 194 zemí, Evropské unie a několika mezinárodních organizací, například Světové banky.

Českou republiku bude v Belému příští týden zastupovat ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík.

Na klimatické konferenci OSN poprvé za 30 let chybí zástupce Spojených států. Kromě USA delegaci nevyslaly pouze Afghánistán, Barma a San Marino. Největší delegaci má v Belému domácí Brazílie (asi 3800 členů), následují ji Čína, Nigérie či Indonésie.

Spojené státy přitom patří k největším producentům skleníkových plynů a na konferencích COP mívaly v minulosti zhruba stočlennou delegaci, jednu z největších. Americký prezident Donald Trump letos v září na Valném shromáždění OSN označil změnu klimatu za největší podvod na světě a už začátkem roku krátce po nástupu do úřadu rozhodl, že Spojené státy znovu odstoupí od pařížské úmluvy OSN o změně klimatu z roku 2015. Od ní USA už odstoupily za Trumpova prvního funkčního období v Bílém domě, následující vláda prezidenta Joea Bidena se ale k dohodě opět připojila.

COP30 oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Už minulý týden se v Belému konal dvoudenní klimatický summit. Letošní klimatické konference OSN se má zúčastnit dosud největší počet delegátů virtuálně, a to přes 5000.

Pražská EVVOluce

