Na Ekofilm do Brna míří oceněný snímek Země medu

Na mezinárodní festival Ekofilm, který se v Brně uskuteční v polovině října, míří i snímek oceněný v zahraničí Země medu. Tématem festivalu je pro letošek spotřeba a její udržitelnost, doprovodný program se ale ještě ladí, uvedl mluvčí festivalu Vratislav Vozník. Loni hlavní cenu festivalu získal americký snímek o keňských strážcích posledního severního tuponosého nosorožce.

Letošní 46. ročník festivalu je v plánu od 14. do 17. října. Z programu organizátoři zatím vyzdvihli tři body. Prvním je beseda na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, jejímž tématem, stejně jako celého festivalu, bude udržitelná spotřeba a jak jí dosáhnout.

"Celý letošní ročník festivalu Ekofilm jsme věnovali tématu spotřeby a její udržitelnosti. Velká slova, ale vlastně jednoduchá úvaha: produkce a nákup věcí i služeb by v 21. století měly mít co nejmenší dopad na přírodu a její zdroje. A také by nám měly skutečně zlepšovat život, ne jen rychle protéct mezi prsty a stát se bezcenným odpadem," uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Festival se koná i pod záštitou ministerstva.

Druhým bodem je koncert Kapitána Dema na náměstí Svobody. Třetím je promítání nesoutěžního makedonského filmu Země medu, který získal velkou cenu poroty za nejlepší světový dokumentární film a další dvě zvláštní ceny poroty na filmovém festivalu Sundance i dvě nominace na Oscary.

"Film Země medu je citlivým portrétem křehké rovnováhy mezi přírodou a člověkem. Na střetu poslední ženy z rodu chovatelů včel s novými sousedy, jejich rozdílným životním stylem a snahou najít obživu v na první pohled pusté krajině. Film tedy tematicky i symbolicky uzavře 46. ročník festivalu," uvedla dramaturgyně festivalu Jitka Kotrlová.

Kompletní program organizátoři zveřejní v polovině září.

Loni bylo tématem festivalu Příroda je naše společné dědictví. Hlavní cenu získal americký snímek Davida Hambridge s názvem Kifaru. Je o keňských strážcích posledního severního tuponosého nosorožce. Ocenění si odnesly i další čtyři snímky v různých kategoriích.

