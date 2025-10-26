Na Islandu našli v přírodě vůbec poprvé komára, uvádí AFP
26.10.2025 17:03 (ČTK)
Komár kroužkovaný.
Foto | AfroBrazilian / Wikimedia Commons
V minulosti byl na Islandu zaznamenán jediný případ výskytu komára, a to arktického komára (Aedes nigripes), který byl nalezen v letadle na letišti v Keflavíku, nejednalo se tedy o přirozené prostředí.
Na Islandu se také nachází známé jezero Mývatn, nad kterým se v letním období vznášejí hejna pakomárů a muchniček.
