Na Islandu našli v přírodě vůbec poprvé komára, uvádí AFP

26.10.2025 17:03 (ČTK)
Komár kroužkovaný.
Komár kroužkovaný.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | AfroBrazilian / Wikimedia Commons
Na Islandu zaznamenali první případ výskytu komára v přirozeném prostředí. Ostrov byl přitom spolu s Antarktidou jedním z posledních míst na světě bez přítomnosti komárů, napsala agentura AFP. Jeden sameček a dvě samičky druhu komára kroužkovaného (Culiseta annulata) byli nalezeni asi 30 kilometrů severně od hlavního města Reykjavíku, sdělil agentuře entomolog z Islandského institutu přírodních věd Matthias Alfredsson.
 
Komáry přilákala past v podobě látky namočené ve sladké tekutině, kterou entomologové nastražili. Přítomnost hmyzu podle vědců naznačuje nedávné zavlečení, pravděpodobně lodí, více však vyjasní až jarní sledování výskytu a šíření. Podle Alfredssona se tento druh komára zdá být dobře přizpůsoben chladnějšímu podnebí, což mu umožňuje odolávat dlouhým a drsným zimám, kdy teploty klesají pod bod mrazu.

V minulosti byl na Islandu zaznamenán jediný případ výskytu komára, a to arktického komára (Aedes nigripes), který byl nalezen v letadle na letišti v Keflavíku, nejednalo se tedy o přirozené prostředí.

Na Islandu se také nachází známé jezero Mývatn, nad kterým se v letním období vznášejí hejna pakomárů a muchniček.

