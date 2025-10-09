Soud EU uložil Řecku pokutu za nelegální skládku v přírodní rezervaci
Skládka vznikla na ostrově Zakynthos v roce 1996, od té doby se několikrát legálně i nelegálně rozšířila až do rozsahu 92 000 metrů čtverečních. Navzdory rozsudku z roku 2014 fungovala skládka oficiálně do roku 2017 a podle některých zdrojů až do roku 2020, upozornil Soudní dvůr Evropské unie. V nejnovějším rozsudku také sdělil, že Řecko dlouhodobě porušuje předpisy v oblasti nakládání s odpady.
V původní žalobě založené na stížnostech environmentálních organizací Evropská komise uvedla, že skládka ohrožuje životní prostředí úniky škodlivých látek a povalujícími se plastovými taškami. To podle komise škodí nejen živočichům, ale také lidskému zdraví. Odpad navíc láká racky, kteří patří mezi úhlavní nepřátele ohrožených karet obecných.
Oblasti, kde se na Zakynthosu kareta vyskytuje, patří k hojně navštěvovaným turistickým destinacím.
reklama