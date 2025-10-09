https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-eu-ulozil-recku-pokutu-za-nelegalni-skladku-v-prirodni-rezervaci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soud EU uložil Řecku pokutu za nelegální skládku v přírodní rezervaci

9.10.2025 14:23 | ATÉNY (ČTK)
Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že Řecko musí zaplatit pokutu 5,5 milionu eur (asi 133 milionů Kč) kvůli kritickému stavu skládky na ostrově Zakynthos. Skládka se nachází v přímořské přírodní rezervaci, která byla vytvořena v zájmu ochrany vzácných želv, uvedla místní média.
 
Podle rozhodnutí soudu bude muset Řecko vedle pokuty platit 12 500 eur (asi 300 000 Kč) za každý den, kdy porušuje předchozí rozhodnutí z roku 2014. Soud EU tehdy shledal, že Řecko provozuje skládku, která překročila svou kapacitu a představuje vážné riziko pro životní prostředí, uvedl server eKathimerini.

Skládka vznikla na ostrově Zakynthos v roce 1996, od té doby se několikrát legálně i nelegálně rozšířila až do rozsahu 92 000 metrů čtverečních. Navzdory rozsudku z roku 2014 fungovala skládka oficiálně do roku 2017 a podle některých zdrojů až do roku 2020, upozornil Soudní dvůr Evropské unie. V nejnovějším rozsudku také sdělil, že Řecko dlouhodobě porušuje předpisy v oblasti nakládání s odpady.

V původní žalobě založené na stížnostech environmentálních organizací Evropská komise uvedla, že skládka ohrožuje životní prostředí úniky škodlivých látek a povalujícími se plastovými taškami. To podle komise škodí nejen živočichům, ale také lidskému zdraví. Odpad navíc láká racky, kteří patří mezi úhlavní nepřátele ohrožených karet obecných.

Oblasti, kde se na Zakynthosu kareta vyskytuje, patří k hojně navštěvovaným turistickým destinacím.

