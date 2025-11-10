https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/polsky-prezident-vetoval-zakon-o-vzniku-narodniho-parku-v-dolnim-poodri
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Polský prezident vetoval zákon o vzniku národního parku v Dolním Poodří

10.11.2025 11:40 | VARŠAVA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval zákon o vzniku národního parku Údolí Dolní Odry. Server Notes from Poland podotýká, že mělo jít o nový národní park v Polsku po 24 letech a že na německé straně hranice už přírodní oblast s takovým stupněm ochrany existuje.
 
Prezidentská kancelář v pátek večer informovala o tom, že Nawrocki vetoval další čtyři zákony a jedním z nich byl ten týkající se vzniku národního parku Údolí Dolní Odry. Polský parlament zákon schválil v září. Oblast kolem Odry jižně od Štětína (Szczecina) už pod ochranou je, současná proevropská vláda ale chtěla její stupeň zvýšit.

Nawrocki veto podle Notes from Poland zdůvodnil tím, že vytvoření národního parku by vedlo k omezení ekonomické aktivity, zejména plavby na Odře. Zmínil také bezpečnostní důvody. "Jako vrchní velitel polských ozbrojených sil zdůrazňuji, že rozhodnutí týkající investic nutných pro zajištění a rozvoje obranného potenciálu Polska nemohou být závislá na rozhodnutích ministerstva životního prostředí vycházejících z názorů ředitele národního parku," uvedl Nawrocki. Tvrdí také, že nebyly dostatečně vyhodnoceny dopady vytvoření národního parku a že úřady věc náležitě nekonzultovaly s dotčenými obcemi.

Polská ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková uvedla, že veto Nawrockého je "obyčejným politikařením založeným na lži", protože iniciativa týkající se vzniku národního parku podle ní žádná negativa nemá. "Místo na straně státu, přírodního dědictví a nadčasových hodnot se pan prezident postavil na stranu stranických zájmů," napsala také o Nawrockém, který je blízkým spojencem největší opoziční strany Právo a spravedlnost.

Server Notes from Poland připomíná, že ochránci přírody o vytvoření národního parku na dolním toku Odry usilují už několik desetiletí. Jejich snahy ještě zesílily po ekologické katastrofě ze srpna 2022, kdy kvůli náhlému zvýšení salinity vody a s tím souvisejícím šířením toxické řasy uhynula až polovina ryb v Odře.

Polsko má 23 národních parků. Nejmladším je Ústí Warty na západě země, který vznikl v roce 2001.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zarůstající krajina / lokalita hustého lesa, Řecko. Foto: BC AV ČR Zarůstání středomořské krajiny neprospívá tamním unikátním nočním motýlům Komár kroužkovaný Foto: AfroBrazilian Wikimedia Commons Na Islandu našli v přírodě vůbec poprvé komára, uvádí AFP Bagr pracující na skládce Foto: Depositphotos Soud EU uložil Řecku pokutu za nelegální skládku v přírodní rezervaci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist