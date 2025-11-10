Polský prezident vetoval zákon o vzniku národního parku v Dolním Poodří
Nawrocki veto podle Notes from Poland zdůvodnil tím, že vytvoření národního parku by vedlo k omezení ekonomické aktivity, zejména plavby na Odře. Zmínil také bezpečnostní důvody. "Jako vrchní velitel polských ozbrojených sil zdůrazňuji, že rozhodnutí týkající investic nutných pro zajištění a rozvoje obranného potenciálu Polska nemohou být závislá na rozhodnutích ministerstva životního prostředí vycházejících z názorů ředitele národního parku," uvedl Nawrocki. Tvrdí také, že nebyly dostatečně vyhodnoceny dopady vytvoření národního parku a že úřady věc náležitě nekonzultovaly s dotčenými obcemi.
Polská ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková uvedla, že veto Nawrockého je "obyčejným politikařením založeným na lži", protože iniciativa týkající se vzniku národního parku podle ní žádná negativa nemá. "Místo na straně státu, přírodního dědictví a nadčasových hodnot se pan prezident postavil na stranu stranických zájmů," napsala také o Nawrockém, který je blízkým spojencem největší opoziční strany Právo a spravedlnost.
Server Notes from Poland připomíná, že ochránci přírody o vytvoření národního parku na dolním toku Odry usilují už několik desetiletí. Jejich snahy ještě zesílily po ekologické katastrofě ze srpna 2022, kdy kvůli náhlému zvýšení salinity vody a s tím souvisejícím šířením toxické řasy uhynula až polovina ryb v Odře.
Polsko má 23 národních parků. Nejmladším je Ústí Warty na západě země, který vznikl v roce 2001.
reklama