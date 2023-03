Na Jablonecku zabavili chovateli 24 krav a jalovic, majitel se o ně nestaral

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Státní veterinární správa (SVS) nechala chovateli na Jablonecku zabavit 24 krav a jalovic masných plemen, majitel se o ně dlouhodobě nestaral. Případem se veterinární správa zabývala od poloviny února, majitel s inspektory nespolupracoval. Ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností se podařilo zvířata odebrat a umístit do náhradní péče, sdělil ČTK mluvčí SVS Petr Vorlíček. Za porušení plemenářského zákona hrozí chovateli až milionová pokuta, další sankci může uložit jablonecký magistrát za týrání zvířat.

Zvířata měl chovatel na pastvě, jejich situaci se podle Vorlíčka snažili nejprve řešit zemědělci z jiných hospodářství, kteří suplovali povinnosti chovatele a zvířata krmili z vlastních zásob. "Na své náklady zajišťovali i preventivní veterinární péči. Zároveň chovatele nabádali k plnění chovatelských povinností, bohužel neúspěšně. K řešení situace tak byla povolána krajská veterinární správa, se kterou však chovatel nespolupracoval. Nereagoval na písemné oznámení a nedostavil se ani ke kontrolám," popsal situaci mluvčí SVS.

Veterinární inspektoři při kontrolách na místě zjistili, že většina dobytka byla v podprůměrném výživovém stavu a menší, než by odpovídalo křížencům masného plemene. Zvířata měla také nekvalitní srst, několik kusů mělo přerostlé paznehty s počínajícími deformacemi. Na pastvině byly předměty, o které se zvířata mohla poranit. Pastvina byla během kontrol pokrytá buď sněhem nebo blátem a zbytky polehlé loňské trávy. Inspektoři také zjistili, že v hospodářství nebyly dva až tři roky žádné zásoby krmiva pro zvířata.

"Některá zvířata nebyla označena ani vedena v centrální evidenci, jak chovatelům hospodářských zvířat ukládá legislativa. Chovatel tedy porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání a také plemenářský zákon," uvedl Vorlíček. Veterinární správa mu proto zakázala krávy přesouvat a kontaktovala magistrát Jablonce nad Nisou, do jehož správního území chov spadá, a podala návrh na umístění týraných zvířat do náhradní péče. "Během několika dní se podařilo zvířata umístit do náhradní péče," dodal.

V Libereckém kraji přitom nejde o první podobný případ, krajské veterinární správě se už podařilo ve spolupráci s obcemi zachránit v rozmezí několika měsíců třetí stádo skotu. Loni v září zajišťovali veterináři náhradní péči pro 27 kusů dobytka na Českolipsku, v říjnu nechali odebrat kvůli špatné péči 31 krav chovateli na Jilemnicku, dalších pět zvířat tam tehdy našli inspektoři mrtvých.

