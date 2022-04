Na jarní Floře v Olomouci bude k vidění přes 600 let stará bonsaj z tisu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Více než 600 let starou bonsaj z tisu uvidí návštěvníci jarní etapy výstavy květin Flora Olomouc, kde budou mít tyto atraktivní dřeviny vlastní expozici. Valná část bonsají pochází z Japonska, do České republiky je dopravil sběratel Josef Valuch. V Olomouci koncem dubna představí kolekci 60 tisů. "Jeho sbírka nemá co do počtu i stáří jednotlivých bonsají v Evropě obdobu," sdělila ČTK předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

"Do Olomouce přivezu i jednu rostlinu starou více než 600 let. Koupil jsem ji na Hokkaidó před zhruba 15 lety. Mimo jiné se jí věnoval jeden španělský a také český bonsajista. Tento tis byl k vidění na výstavách po celé Evropě a získal několik významných ocenění," uvedl Valuch. Svoji sbírku bonsají má uloženou ve Starém Městě u Uherského Hradiště. "Na japonském ostrově Hokkaidó přes 20 let kupujeme bonsaje od majitelů malých soukromých sbírek. Tvořilo je pět až šest generací, ale dnes už staří pěstitelé mnohdy nemají pokračovatele. V Japonsku se jen málo mladých lidí chce bonsajím věnovat naplno,“ uvedl Valuch.

Olomoucké výstaviště ve spolupráci se zkušeným sběratelem chystá v pavilonu E expozici, která se od běžných výstav bonsají bude výrazně lišit. Obvykle jsou totiž založené na jednotlivých rostlinách prezentovaných jako solitérní objekty na vyvýšených podstavcích. "Každou rostlinu si tak návštěvník prohlíží zvlášť, po jedné. Olomoucká expozice Tradice s fantazií bude díky svému kreativnímu pojetí jiná. Půjde o jeden celek, komplexní prostor vyplněný stromy, jenž návštěvníka vtáhne do působivého zážitku,“ řekl vydavatel a šéfredaktor odborného časopisu Bonsaje a japonské zahrady Jan Stropnický. Dojem z unikátní sbírky tisů umocní zrcadlové stěny. "Stromy se v nich budou odrážet. Bude se tak zdát, že jich je až několik set," uvedl Valuch.

Všechny maximálně metrové bonsaje určené pro expozici jarní výstavy Flora Olomouc bývaly před desítkami či stovkami let vzrostlými stromy a dosahovaly výšky 15 až 20 metrů. "Většinu života rostly v horách na skalách. Lidská ruka na nich při proměně na bonsaj pracuje posledních 50 či 60 let. Bonsaj je živá socha. Je to umělecké dílo srovnatelné s obrazy či sochami," podotkl Valuch. Na každé bonsaji je podle Valucha patrný rukopis všech mistrů, kteří se na úpravách dané rostliny podíleli. "Víme, odkud pochází a kdo na nich pracoval," dodal.

Jarní etapou největší a nejstarší tuzemské květinové výstavy Flora Olomouc ožije stejnojmenné výstaviště v Olomouci od 21. do 24 dubna. Jarní přehlídka květin bude uspořádána po dvouleté pauze. Kvůli vysokým počtům nákaz novým koronavirem a souvisejícím preventivním opatřením nemohla být jarní etapa Flory Olomouc v předchozích dvou letech uspořádána.

