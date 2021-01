Na kopci Zebín u Jičína by mohl vyrůst vinohrad, třetí v královéhradeckém kraji

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | carolee mitchell / carolee mitchell / Flickr.com V královéhradeckém kraji jsou zatím registrované dva vinohrady, a to v Kuksu na Trutnovsku a Litoboři na Náchodsku.

Na kopci Zebín u Jičína by mohl vyrůst vinohrad. Vysázet jej tam chce Farma Jetel z nedalekého Holína, která si pozemky na Zebíně o rozloze 0,6 hektaru propachtuje od města Jičína. Část pozemků na Zebíně a v jeho okolí již farma využívá, a to pro pasení ovcí, koz a skotu. ČTK to řekl mluvčí města Jan Jireš. V královéhradeckém kraji jsou zatím registrované dva vinohrady, a to v Kuksu na Trutnovsku a Litoboři na Náchodsku.

Propachtování pozemků na jižních svazích na úpatí 399 metrů vysokého Zebína Farmě Jetel schválila v minulých dnech rada města Jičína. Lokalita je nyní zarostlá různými dřevinami a plevelem a Farma Jetel by je měla odstranit, pozemky zrekultivovat a před výsadbou vinohradu oplotit.

Zásadní pro to, zda na Zebíně vinohrad nakonec vyroste, bude stanovisko Odboru životního prostředí Královéhradeckého kraje. Lokalita Zebína je totiž přírodní památkou a krajský úřad se proto k projektu musí vyjádřit a určit rozsah záboru pro vinohrad. Podle radnice byly v minulosti svahy Zebína k zemědělství využívány. "V lokalitě se nepochybně nacházel sad, protože dodnes tam rostou třešně," uvedl mluvčí.

Podle prokuristy Farmy Jetel Petra Mráze by pro vinohrad mohlo být využito celých 0,6 hektaru. "Záležet ale bude na vyjádření krajského úřadu," řekl ČTK. V následujících měsících se chce zaměřit hlavně na úpravu a vyčištění pozemků, případná výsadba vinné révy by mohla přijít na řadu příští rok na podzim.

Prvním registrovaným vinohradem v Královéhradeckém kraji byl vinohrad v Kuksu na Trutnovsku. Půlhektarová vinice naproti baroknímu hospitalu v Kuksu letos dala kolem 700 kilogramů hroznů révy vinné. Vinaři v Kuksu hospodaří na vinici v labském údolí na strmé jižní stráni od roku 2005. V současnosti mají ve vinohradu 3500 sazenic, převažují bílé odrůdy.

V Litoboři na Náchodsku založili vinohrad v roce 2010. Rozloha vinice je 0,25 hektaru a je na ní 1250 keřů převážně rezistentních odrůd. Kromě dvou oficiálních vinohradů jsou v hradeckém kraji asi dvě desítky menších vinic, každá s více než stovkou keříků vinné révy, které obhospodařují vinařští nadšenci.

