Na místě kostela u Blšan na Lounsku vzniklo poutní místo z chmelových sloupů
Spolek se spojil s církví, které pozemek patřil, a vznikla dohoda na úpravě lokality tak, aby práce na poli nenarušovaly hroby. Loni na podzim se uskutečnil archeologický průzkum. Nálezy odborníci zpracovávají. "Jeden hrob jsme nechali datovat radiokarbonovou metodou. Ukázalo se, že je z počátku 13. století," uvedl Peksa. Z místa pochází i několik dřívějších nálezů šperků.
Novou podobu poutního místa navrhl architekt Jiří Vaníček. Sloupy, které upomínají na sepětí regionu s pěstováním chmele, daroval jeden z místních chmelařů. Celá realizace stála podle Peksy kolem 400 000 korun, přispěli dárci. Dřevěný kostel dokládají písemné prameny na konci 14. století. Přestavěn byl později na kamenný a následně se gotický svatostánek změnil v barokní. Kostel setrval jako poutní až do konce 18. století.
